New York - Sušené ovoce - včetně sušených meruněk, brusinek, rozinek, datlí, fíků nebo švestek - ve své scvrklé podobě obsahuje velkou porci výživných látek. Když se z ovoce odstraní voda, jsou výživné látky a vláknina koncentrovanější a například půl šálku sušených vypeckovaných meruněk obsahuje 4,7 gramu vlákniny, zatímco stejné množství vypeckovaných čerstvých meruněk má pouze 1,6 gramu vlákniny. Sušené ovoce je také bohatým zdrojem antioxidantů a kyseliny listové.

Jedna velká epidemiologická studie, do níž se zapojilo více než 13.000 jednotlivců, zjistila, že ti, kdo konzumují sušené ovoce, mají lepší příjem živin - a nižší hmotnost - než ti, kdo ho nejedí. Je ovšem důležité mít na paměti, že v sušeném ovoci jsou rovněž koncentrovanější i přírodní cukry. To ale širokou veřejnost nemusí příliš zneklidňovat a pro sportovce, kteří potřebují rychle doplnit hladinu cukrů, to může být i užitečné, poznamenává server CNN.

Problém to ale může znamenat pro ty, kdo si pečlivě hlídají příjem cukrů, sacharidů či kalorií. Například šálek hroznového vína obsahuje 23 gramů cukru a 104 kalorií, ale šálek rozinek obsahuje 116 gramů cukru a 520 kalorií, tedy pětinásobek.

Podle amerických nutričních doporučení by měl člověk denně sníst jeden a půl až dva šálky čerstvého ovoce. V případě sušeného ovoce jde zhruba o polovinu uvedeného množství. To platí pro zdravé osoby. Například diabetici, kteří si během dne pečlivě sledují příjem sacharidů, ale musejí dodržovat jiná pravidla.

Vzato kolem a kolem může být sušené ovoce výživnou, praktickou a snadno přenosnou svačinkou k zakousnutí, zvlášť když je smíchané s ořechy. Ovšem pokud si hlídáte cukry, sacharidy nebo kalorie, ujistěte se, že jste si odměřili přiměřenou dávku, protože sušené ovoce se dá snadno jen tak bezmyšlenkovitě ujídat.

Omezte i sušené ovoce obsahující přidané cukry, což je nejčastěji případ sušených brusinek. Ale i další druhy se proslazují nebo obalují v cukru - například ananasové kroužky či kandované ovoce. A konečně pokud jste citliví na sulfidy, anebo trpíte astmatem, vybírejte si bio-druhy sušeného ovoce, které nejsou ošetřeny oxidem siřičitým.