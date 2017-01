New York - Nastupující americký prezident Donald Trump, který v pátek vystřídá v Bílém domě Baracka Obamu, signalizoval konec dlouholeté politiky silného dolaru. V nedávném rozhovoru s listem The Wall Street Journal (WSJ) totiž řekl, že dolar už je příliš silný. Žádný jiný zvolený prezident USA se v minulosti takto jednoznačně a otevřeně ke kurzu dolaru nevyjádřil, informoval s odkazem na analytiky server finanční televize CNBC.

"Je to poprvé, co zvolený prezident řekl, že dolar už zašel moc daleko," upozornil analytik Marc Chandler ze společnosti Brown Brothers Harriman. "Není pochyb o tom, že Trumpova administrativa nebude chtít silný dolar. Silný dolar není dobrý pro nic z toho, o co Trump usiluje," podotýká David Woo z Bank of America Merrill Lynch.

Trump již delší dobu obviňuje Čínu, že manipuluje s kurzem své měny, aby zvýšila konkurenceschopnost svého exportu. "Naše podniky teď nemohou konkurovat (čínským firmám), protože naše měna je příliš silná. A to nás zabíjí," poznamenal budoucí prezident v rozhovoru s WSJ.

Končící americký ministr financí Jack Lew nicméně tvrdí, že Čína v oblasti měnové kurzu uskutečnila posun správným směrem. "Tlačili jsme je k tomu, aby se svou měnou nedělali nic, co by lidé mohli považovat za manipulaci," uvedl. "Myslím si, že ve skutečnosti teď intervenují na podporu své měny, a ne s cílem ji oslabit," dodal.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, po Trumpově zvolení v listopadových volbách posílil až o šest procent. Investoři totiž předpokládají, že Trumpovy kroky ve funkci prezidenta podpoří růst ekonomiky Spojených států a přimějí americkou centrální banku (Fed) k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Začátkem ledna ale začal dolarový index oslabovat, a jeho povolební nárůst se tak zmírnil na zhruba tři procenta.

Trump v rozhovoru s listem The Wall Street Journal také uvedl, že Spojené státy možná budou muset "dostat dolar dolů", pokud budou měnu tlačit vzhůru změny v daňové politice. "Mít silný dolar přináší určité výhody, ale spoustu nevýhod," prohlásil.

Američtí prezidenti se přitom dosud obvykle vyhýbali komentářům ke kurzu dolaru a odkazovali v této záležitosti na ministerstvo financí. Představitelé ministerstva se ke kurzu většinou vyjadřovali neutrálně a pečlivě volenými slovy, aby neznepokojili finanční trhy. "Trump říká věci a dělá věci, které žádný prezident nikdy nedělal," uvedl Chandler.