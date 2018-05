Právě zveřejněno

Praha - Česká národní banka zhoršila pro letošní i příští rok odhad vývoje veřejných financí. Letos i za rok očekává přebytek 1,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, které dnes banka zveřejnila. V únoru centrální banka očekávala pro letošní rok přebytek 1,6 procenta HDP a pro příští rok 1,8 procenta HDP. Loni byly veřejné finance v přebytku 1,6 procenta.

Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 32,2 procenta HDP z loňských 34,6 procenta HDP. Příští rok by vládní dluh měl klesnout dále k 30,1 procenta HDP. Odhad centrální banka ovšem proti únorové prognóze mírně zhoršila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

Podle odhadů ministerstva financí v aktualizované verzi Konvergenčního programu by veřejné finance měly zůstat v přebytku až do roku 2021. Letos by měl přebytek podle MF klesnout na 1,5 procenta, v roce 2019 na 1,1 procenta, v roce 2020 na jedno procento a v roce 2021 na 0,9 procenta HDP.

Podíl vládního dluhu na HDP by měl podle ministerstva v následujících letech klesat, a to z letos plánovaných 32,9 procenta HDP na 31,6 procenta příští rok.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos ČNB čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.