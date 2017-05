Uzavřené spotové operace v miliardách Kč - od listopadu 2013 do března 2017.

Uzavřené spotové operace v miliardách Kč - od listopadu 2013 do března 2017. ČTK/

Praha - Česká národní banka v březnu v rámci intervencí proti posilující koruně na devizovém trhu vynaložila zhruba 520 miliard korun za nákup eur. Jde o největší měsíční objem od spuštění intervencí v listopadu 2013. Od té doby do konce března ČNB intervenovala v objemu zhruba dvou bilionů korun. Devizové rezervy ČNB vzrostly v dubnu o 1,5 miliardy eur, zatímco v předchozích měsících rostly výrazněji. Vyplývá to z údajů o devizových obchodech, které dnes centrální banka zveřejnila.

Režim devizových intervencí, který ČNB zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR, centrální banka ukončila 6. dubna. Důvodem nárůstu objemu v březnu byl podle dřívějších vyjádření analytiků tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí i údaje o rostoucí inflaci.

ČNB dlouhodobě uvádí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. ČNB k tomu dlouhodobě dodává, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun.

Devizové obchody ČNB (uzavřené spotové operace v milionech eur):

Období Obchody v milionech eur Přepočet (v mld. Kč) březen 2017 19.258 520 únor 2017 8138,5 219,7 leden 2017 14.480,5 390,97 prosinec 2016 3257 87,94 listopad 2016 524,0 14,15 říjen 2016 3961,0 106,95 září 2016 3685,0 99,5 srpen 2016 1059,0 28,59 červenec 2016 307,0 8,29 červen 2016 313,0 8,45 květen 2016 575,0 15,53 duben 2016 393,0 10,61 březen 2016 0 0 únor 2016 623,0 16,82 2016 2154,0 58,16 prosinec 2015 1540,0 41,58 listopad 2015 369,0 9,9 říjen 2015 0 0 září 2015 2322,0 62,69 srpen 2015 3734,5 100,83 červenec 2015 1032,5 27,88 listopad 2013 7499,0 202,47 CELKEM 75.225 2031,01

Zdroj: ČNB

Devizové rezervy ČNB v dubnu stouply o 1,5 miliardy eur

Devizové rezervy České národní banky vzrostly za duben o 1,5 miliardy eur na 124,5 miliardy eur, zatímco v předchozích měsících stoupaly měsíčně o více než deset miliard. Vyplývá to z informací, které dnes ČNB zveřejnila. Zpomalení růstu souvisí s ukončením intervenčního režimu, kdy ČNB na trhu nakupovala eura, aby zabránila posílení koruny pod 27 Kč/EUR. V březnu na trhu utratila více než půl bilionu korun. ČNB intervence ukončila 6. dubna.

Oproti loňskému konci dubna, kdy devizové rezervy v eurech činily 65,65 miliardy eur, se rezervy téměř zdvojnásobily.

V dolarech se devizové rezervy v dubnu zvýšily o 4,6 miliardy na 136 miliard dolarů, meziročně byly vyšší o 61,2 miliardy dolarů. V korunách rezervy koncem dubna činily 3,350 bilionu, což bylo o 27,4 miliardy více než v březnu a o 1,575 bilionu korun více než loni na konci dubna.

Podle dřívějších informací má banka největší podíl devizových rezerv v dluhopisech. Jde o státní dluhopisy Německa, Nizozemska nebo Francie. Část má i v dolarech, kanadských dolarech, britských librách a švédských korunách. Zlato centrální banka nyní nenakupuje. Většina majetku ČNB je právě v devizových rezervách, výrazně menší část připadá na zlato, pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu nebo hmotný a nehmotný majetek.

ČNB zahájila v listopadu 2013 režim devizových intervencí s cílem oslabit korunu a následně její kurz držet poblíž hranice 27 Kč/EUR, od té doby nakoupila eura zhruba za dva biliony korun. Nejmasivnější byly letošní březnové intervence, kdy ČNB nakoupila eura za 520 miliard korun. Důvodem nárůstu byl podle analytiků tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí a i údaje o rostoucí inflaci. O dubnových intervencích bude ČNB informovat 7. června. Podle dubnového nárůstu devizových rezerv se dá očekávat, že už nebyly tak výrazné.

Stav devizových rezerv ČNB (aktualizované údaje):

dni mld. USD mld. Kč mld. EUR 30. dubna 2017 136,042 3350,586 124,465 31. března 2017 131,446 3323,220 122,946 30. dubna 2016 74,863 1775,303 65,655

Přehled devizových obchodů v březnu 2017 (v milionech eur):

uzavřené spotové operace uzavřené termínové operace nevypořádané operace klientské operace 19.258,000 0,000 2898,000 91,144

Klientské operace jsou prodeje či nákupy cizí měny proti české koruně prováděné ČNB, kdy protistranou je klient centrální banky.

Zdroj: ČNB