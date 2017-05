Praha - Bankovní rada České národní banky dnes na prvním měnovém zasedání po ukončení kurzového závazku jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny na rekordně nízké úrovni. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,05 procenta. Sazby centrální banka snížila na minima v listopadu 2012. ČNB zároveň zlepšila odhad vývoje české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta z 2,8 procenta odhadovaných v únoru. Pro příští rok ČNB nechala odhad růstu na 2,8 procenta.

Následné zvyšování sazeb bude podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka podmíněno vývojem všech klíčových makroekonomických veličin včetně kurzu koruny. Koruna se nyní obchoduje kolem 26,80 Kč/EUR, Rusnok označil současnou úroveň kurzu za velmi mírné posílení. Pokud by taková situace měla trvat déle, bude podle něj logické zvýšit úrokové sazby. "Rozhodně jsme to ale nevyhodnotili tak, že by to bylo naléhavé, a vyžadovalo to rozhodnout dnes," uvedl guvernér.

Zvyšování sazeb ekonomové očekávají nejdříve od druhé poloviny roku. Kroky ČNB budou podle nich záviset na vývoji kurzu koruny. "Začátek zvyšování sazeb začne v druhé polovině letošního roku," uvedl dnes hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Samotná prognóza ČNB počítá s růstem tržních úrokových sazeb ve třetím čtvrtletí letošního roku a následně i příští rok.

ČNB dále snížila odhad vývoje inflace ve druhém i třetím čtvrtletí příštího roku. Ve druhém čtvrtletí 2018 čeká inflaci 2,1 procenta, zatímco v únoru čekala 2,3 procenta. Pro třetí čtvrtletí 2018 odhad snížila na dvě procenta z předchozích 2,1 procenta. "Inflace setrvá letos v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB, k němuž se vrátí počátkem příštího roku. Na horizontu měnové politiky se bude inflace nacházet v těsné blízkosti cíle," uvedl Rusnok.

Rizika pro odhadovaný vývoj jsou podle Rusnoka mírně proinflační, tedy ve prospěch růstu cen. Nejistotou podle guvernéra zůstává především vývoj kurzu koruny. Mezi další nejistoty odhadovaného vývoje patří vývoj inflačních tlaků a domácí i zahraniční politická rizika.

K politickým rizikům Rusnok uvedl, že více nejistot plyne z vývoje v zahraničí. Česká ekonomika je podle něj vůči turbulencím na domácí politické scéně odolná, což je znak její stability a síly.