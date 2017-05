New York - Basketbalisté mistrovského Clevelandu vyhráli v semifinále Východní konference NBA i třetí zápas s Torontem a v play off dál drží neporazitelnost. Po hladkém triumfu nad Indianou a dvou domácích výhrách nad Raptors zvítězili LeBron James a spol. v pátek na palubovce kanadského celku 114:95 a jediná výhra je dělí od postupu. V Západní konferenci San Antonio i bez zraněného Tonyho Parkera otočilo stav série s Houstonem, po vítězství 103:92 na palubovce soupeře vedou Spurs 2:1 na zápasy.

James z dosavadních sedmi zápasů v play off pošesté nastřílel přes třicet bodů, tentokrát 35, k tomu přidal osm doskoků a sedm asistencí. Jeho tým rozhodl zápas v poslední čtvrtině, v němž vyhrál úvodní pasáž 20:3. Prohru Toronta neodvrátil ani skvělý výkon DeMara DeRozana, jenž si vylepšil osobní rekord v play off na 37 bodů.

"Věděli jsme, že nás tu čeká nepřátelské prostředí, že do toho dají vše, co v nich je. Šlo jen o to tu bouři přestát," řekl James. Jeho spoluhráč Kevin Love přidal 16 bodů a 13 doskoků, domácím chyběl rozehrávač Kyle Lowry, který si v předchozím utkání zvrtnul kotník.

"V neděli půjde o naši čest. Nechceme vypadnout s nulou a už vůbec ne ve vlastní hale," burcoval trenér kanadského týmu Dwane Casey.

San Antonio poprvé za posledních 16 let nastoupilo do utkání ve vyřazovací části bez Parkera, který bude kvůli utrženému úponu čtyřhlavého svalu v levé noze ze hry až na osm měsíců. "Tonyho nelze nahradit, to je hráč do Síně slávy. Ale myslím, že jsme všichni vycítili naléhavost situace a hráli skvěle," řekl LaMarcus Aldridge, který se s Kawhi Leonardem podělil o pozici nejlepšího střelce hostů. Oba dali 26 bodů.

Trenér Spurs Gregg Popovich nařídil trpělivou hru s pomalejším tempem, aby přibrzdil rychlou ofenzivu Houstonu. Taktika slavila úspěch a Rockets poprvé v letošních vyřazovacích bojích nepřekonali stobodovou hranici, přestože James Harden nastřílel 43 bodů.

Výsledky 2. kola play off NBA:

Východní konference - 3. zápas:

Toronto - Cleveland 94:115, stav série 0:3.

Západní konference - 3. zápas:

Houston - San Antonio 92:103, stav série 1:2.