New York - Po dvou porážkách basketbalisté Clevelandu v NBA zabrali a zdolali 112:90 Detroit, který bojuje o postup do play off. Zatím nejlepší zápas v kariéře zažil Larry Nance Jr., který si vytvořil osobní maxima v počtu bodů (22) i doskoků (15). LeBron James přispěl k výhře 37 body, když trefil pět ze sedmi trojek, a také sedmi doskoky a asistencemi.

Kvůli zranění obou podkošových opor Tristana Thompsona a Kevina Lovea dostal Nance Jr. poprvé šanci v základní sestavě Cavaliers, a to na pozici pivota. A byla to právě nedávná posila z Los Angeles Lakers, která úřadující vicemistry v úvodní čtvrtině táhla. Za úvodních devět minut na hřišti neminul pětadvacetiletý syn clevelandské legendy jedinkrát koš a zaznamenal 11 bodů a sedm doskoků.

"Nevěděl jsem, že umí střílet i ze střední vzdálenosti. V LA to nedělal, ale co přišel, dokonce jsem ho viděl proměnit trojku," vtipkoval trenér Tyronn Lue. "Spoluhráči mě skvěle uvolňovali a mně stačilo ty lehké střely proměňovat. A to se mi dařilo," usmíval se Nance. Z hlediště ho sledoval i jeho otec, jehož dres visí pod stropem haly Quicken Loans Arena.

Mírně navrch ale měli hosté zásluhou zejména Blakea Griffina, který za 12 minut nasbíral 12 bodů, čtyři doskoky a tři asistence. Po prostřídání však Pistons polevili, druhou čtvrtinu prohráli o sedm bodů a do šaten šli v poločase s mankem 49:54.

Nástup do druhé půle patřil domácím. V 27. minutě si vypracovali dvouciferný náskok a na konci třetí části vedli už o 20 bodů. Cleveland vyhrál páté z posledních devíti utkání po velkých změnách v kádru v závěru přestupního období a dál drží třetí příčku ve Východní konferenci.

Třetí prohru Pistons za sebou neodvrátil ani Blake Griffin 25 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Po zápase vyzdvihl výkon Nanceho. "Rozhodla jeho energie. Zapomeňte na body, útočné doskoky a smeče, dominoval hlavně bojovností," řekl Griffin. Nanceho častý obránce Andre Drummond přišel o osmnáctizápasovou sérii s double double, tentokrát zaznamenal 15 bodů a devět doskoků

Druhý tým Východní konference Boston i bez prvního rozehrávače Kyrieho Irvinga v pohodě porazil Chicago na jeho palubovce 105:89. Základ vítězství položili Celtics už v první čtvrtině, kterou vyhráli 35:16. Do poločasu soupeři dovolili jen 29 bodů, což je pro Bulls nejméně v sezoně. Hosté vedli až o 37 bodů.

V souboji španělských bratrů Gasolů se z vítězství radoval starší Pau, jehož San Antonio zvítězilo nad Marcovým Memphisem 100:98. Grizzlies čekají na výhru už 14 utkání.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Chicago - Boston 89:105, Cleveland - Detroit 112:90, Indiana - Milwaukee 92:89, LA Lakers - Portland 103:108, Miami - Phoenix 125:103, San Antonio - Memphis 100:98, Utah - Orlando 94:80.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 62 45 17 72,6 2. Boston 65 45 20 69,2 3. Philadelphia 62 34 28 54,8 4. New York 64 24 40 37,5 5. Brooklyn 64 20 44 31,3

Centrální divize:

1. Cleveland 63 37 26 58,7 2. Indiana 64 37 27 57,8 3. Milwaukee 64 34 30 53,1 4. Detroit 64 29 35 45,3 5. Chicago 63 21 42 33,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 64 36 28 56,3 2. Miami 64 34 30 53,1 3. Charlotte 64 28 36 43,8 4. Atlanta 64 20 44 31,3 Orlando 64 20 44 31,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 62 49 13 79,0 2. New Orleans 62 36 26 58,1 3. San Antonio 64 37 27 57,8 4. Dallas 64 19 45 29,7 5. Memphis 63 18 45 28,6

Severozápadní divize:

1. Portland 64 38 26 59,4 2. Minnesota 66 38 28 57,6 3. Oklahoma City 65 37 28 56,9 4. Denver 63 35 28 55,6 5. Utah 64 34 30 53,1

Pacifická divize:

1. Golden State 63 49 14 77,8 2. LA Clippers 62 34 28 54,8 3. LA Lakers 63 28 35 44,4 4. Sacramento 64 20 44 31,3 5. Phoenix 66 19 47 28,8