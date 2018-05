Basketbalista Clevelandu LeBron James (vpravo) a Marcus Morris z Bostonu v utkání play off NBA.

Basketbalista Clevelandu LeBron James (vpravo) a Marcus Morris z Bostonu v utkání play off NBA. ČTK/AP/Tony Dejak

Cleveland - Basketbalisté Clevelandu vyhráli čtvrtý zápas finále Východní konference NBA nad Bostonem 111:102 a v sérii srovnali na 2:2. Další skvělý výkon v play off předvedl v dresu domácích LeBron James, který Cavaliers dotáhl k vítězství 44 body.

Více než 40 bodů nastřílela hvězda Clevelandu už pošesté v letošním play off a celkem má na kontě takových výkonů ve vyřazovacích bojích už 25. "Makám každý den, abych byl v co nejlepší formě. Bůh mi dal jisté nadání, ze kterého se snažím vytěžit maximum," řekl třiatřicetiletý James.

V počtu zápasů s čtyřicetibodovým výkonem se přibližuje k rekordu Jerryho Westa, který v roce 1965 překonal tuto hranici osmkrát. Jiné maximum vyřazovacích bojů už James pro sebe získal, protože se dostal na první místo historických statistik v počtu proměněných střel z pole před Kareema Abdula-Jabbara. Má jich na kontě 2368, jeho slavný předchůdce se dostal na číslo 2356.

"Pokaždé, když moje jméno zazní společně s takovými hráči, vyvolá to ve mě pocit velké pokory. Vyrůstal jsem v malém městě 35 mil odsud a teď poslouchám, že náležím do stejné kategorie jako tyhle legendy. To je vážně úžasné," řekl James.

Cleveland ovládl úvodní čtvrtinu 34:18 a ve zbytku zápasu už nedal hostům šanci dotáhnout. Cavaliers odrazili i poslední nápor Bostonu ve čtvrté čtvrtině, v němž Celtic promarnili několik šancí na tříbodové pokusy, a sedmou domácí výhrou v řadě v play off definitivně smazali manko 0:2 na zápasy.

Hostům nepomohlo, že všichni členové základní pětky skórovali dvouciferně. Kámen úrazu byl v tom, že nedokázali zastavit Jamese. "To jen doufáte, že se netrefí. Tak to je. Je obrovský a ty se musíš jen snažit udržet ho před sebou a doufat, že mine," řekl Terry Rozier, autor 16 bodů a 11 asistencí. Lídrem Celtics byl s 25 body Jaylen Brown.

Pátý duel finálové série je na programu ve středu v Bostonu. Na vlastní palubovce Celtic v této sezoně v play off ještě neprohráli a drží domácí sérii 9:0.

Finále Východní konference play off NBA - 4. zápas:

Cleveland - Boston 111:102, stav série 2:2.