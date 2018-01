New York - Basketbalisté Clevelandu po debaklu v Minnesotě (99:127) utrpěli v NBA další těžkou porážku, ve čtvrtečním utkání podlehli domácímu Torontu 99:133. Velký obrat předvedli lídři Východní konference z Bostonu, kteří před diváky v Londýně prohrávali s Philadelphií o 22 bodů, ale nakonec zvítězili přesvědčivě 114:103.

LeBron James zažil poprvé během patnáctileté kariéry, aby jeho tým prohrál dvakrát po sobě o více než 25 bodů. Jeden z nejlepších hráčů historie to také hodně špatně nesl a při jednom z oddechových časů seřval spoluhráče. Cleveland počínaje vánoční porážkou od obhájců titulu z Golden State prohrál šest z osmi zápasů, v posledních třech navíc umožnil soupeři pokaždé dát nejméně 127 bodů.

"Netuším, co se v posledních dnech pokazilo. Ale musíme se pokusit na to přijít," řekl James, s 26 body nejlepším střelec hostů. "Máme dost silný tým na to, abychom tohle překonali. Právě teď je sice těžké spatřit světlo na konci tunelu, ale je tam. Dostaneme se z toho," řekl pivot Kevin Love.

Toronto uspělo i bez dvou hráčů základní sestavy, zraněného Kylea Lowryho a suspendovaného Serge Ibaky. Lídrem byl s 22 body Fred VanVleet, který proměnil šest z osmi trojek. Jonas Valančiunas za 18 minut hry stihl 15 bodů a 18 doskoků. Právě na doskoky Raptors vyhráli 63:35, v tabulce Východní konference se na druhém místě vzdálili třetímu Clevelandu na rozdíl tří výher.

Favorizovaní Celtics v Londýně špatně začali a po pěti minutách druhé čtvrtiny prohrávali 27:49. Od té chvíle se však karta obrátila, hráči v zelených dresech začali dominovat a po třech čtvrtinách byli ve vedení 75:69. V poslední části se Sixers nezmohli na odpor. Ve vítězném týmu dal 21 bodů Jaylen Brown, v dresu soupeře nastřílel o bod víc J. J. Redick.

Los Angeles Lakers poprvé v sezoně vyhráli tři zápasy za sebou. Po Atlantě a Sacramentu, které uzavírají tabulky jednotlivých konferencí, tentokrát získali skalp předního týmu ligy a porazili San Antonio 93:81. Brandon Ingram se na tom podílel 26 body.

Výsledky NBA:

LA Lakers - San Antonio 93:81, Philadelphia - Boston 103:114, Sacramento - LA Clippers 115:121, Toronto - Cleveland 133:99.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 44 34 10 77,3 2. Toronto 40 29 11 72,5 3. Philadelphia 39 19 20 48,7 4. New York 41 19 22 46,3 5. Brooklyn 41 15 26 36,6

Centrální divize:

1. Cleveland 41 26 15 63,4 2. Detroit 40 22 18 55,0 Milwaukee 40 22 18 55,0 4. Indiana 41 21 20 51,2 5. Chicago 42 15 27 35,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 41 24 17 58,5 2. Washington 41 23 18 56,1 3. Charlotte 39 15 24 38,5 4. Orlando 42 12 30 28,6 5. Atlanta 41 11 30 26,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 40 29 11 72,5 2. San Antonio 43 28 15 65,1 3. New Orleans 40 20 20 50,0 4. Dallas 43 15 28 34,9 5. Memphis 40 13 27 32,5

Severozápadní divize:

1. Minnesota 43 27 16 62,8 2. Portland 41 22 19 53,7 3. Oklahoma City 42 22 20 52,4 4. Denver 41 21 20 51,2 5. Utah 41 17 24 41,5

Pacifická divize:

1. Golden State 42 33 9 78,6 2. LA Clippers 41 20 21 48,8 3. Phoenix 42 16 26 38,1 4. LA Lakers 41 14 27 34,1 5. Sacramento 41 13 28 31,7