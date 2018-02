Berlín - Členové německé sociální demokracie (SPD) začnou dnes ve vnitrostranickém referendu hlasovat o tom, zda má jejich strana vstoupit s konzervativní unií CDU/CSU do vlády vedené kancléřkou Angelou Merkelovou. Zhruba 463.000 členů SPD bude moci svůj hlas odevzdat do 2. března. Výsledek korespondenčního hlasování by měl být oznámen o dva dny později.

Výsledek vnitrostranického referenda bude podle očekávání těsný. Pokračování velké koalice, která Německu vládne od roku 2013, prosazuje především vedení SPD kolem úřadujícího předsedy Olafa Scholze a Andrey Nahlesové, jež by měla jako řádná předsedkyně v čele strany stanout v dubnu. Nahradit by tak měla Martina Schulze, který koalici s CDU/CSU dojednal a následně z čela strany odstoupil.

Tváří odporu proti velké koalici se stal v posledních týdnech Kevin Kühnert, předseda Mladých socialistů, mládežnické organizace SPD. Před časem například zahájil kampaň, jejímž cílem bylo nalákat do strany co nejvíce odpůrců velké koalice. Hlasovat v referendu budou moci ti, kteří vstoupili do 6. února.

Pozorovatelé očekávají, že vnitrostranické hlasování nakonec koalici spíše podpoří, a to i díky tomu, že se vyjednavačům za SPD podařilo získat několik vlivných resortů, včetně ministerstva financí. Řada sociálních demokratů se také obává předčasných voleb. Preference strany v posledních dnech výrazně klesají. Pondělní průzkum veřejného mínění agentury INSA jí přisoudil dokonce jen 15,5 procenta hlasů, o půl procentního bodu méně než protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD).

Kladně rozhodli sociální demokraté v obdobném referendu v roce 2013. Tehdy se pro vstup do velké koalice vyslovilo téměř 76 procent hlasujících.