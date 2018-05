Jeruzalém - Člen izraelské vlády Juval Steinic dnes pohrozil fyzickou likvidací syrského prezidenta Bašára Asada, pokud syrský režim umožní Íránu zaútočit ze svého území na Izrael. Informují o tom místní média. V Izraeli se hovoří o íránské odvetě, jíž Teherán pohrozil za izraelský útok na syrskou základnu, kterou využívali Íránci. Teherán je v současné syrské válce spojencem Damašku a má v Sýrii i členy revolučních gard, z nichž sedm při izraelském útoku přišlo o život.

Steinic je ministrem energetiky a členem užšího, bezpečnostního kabinetu. Řekl, že pokud syrský režim nezabrání Íráncům zaútočit na Izrael ze syrského území, může být Asad zlikvidován. "Bude-li Asad nadále umožňovat Íráncům operovat ze syrského území, měl by si uvědomit, že si podepsal rozsudek smrti a že to bude znamenat jeho konec. My jeho režim svrhneme," citoval Steinice server Ynet.

"Asad si nemůže v klidu sedět v paláci a upevňovat svůj režim, zatímco se ze Sýrie stává základna pro útoky na Izrael. Je to velmi prosté," pokračoval Steinic.

Výpady souvisejí s útokem, při němž byla 9. dubna zasažena syrská základna T-4 u Homsu, kde podle Izraele íránské revoluční gardy připravovaly bezpilotní letadla k útokům v Izraeli. Útok se připisuje izraelské armádě, i když Izrael to nepotvrdil. Při pozdějším útoku byla zasažena jiná základna na severu Sýrie a o život tam přišlo na 20 íránských vojáků. I tato akce se připisuje Izraeli.

V nedělních nočních zprávách izraelské televize se objevila informace, že izraelská armáda a tajné služby získaly informace, že Íránci v Sýrii chystají odvetnou akci, jíž se mají zúčastnit revoluční gardy, spojenecký Hizballáh a další šíitští bojovníci nasazení v Sýrii na straně tamní vlády. Cílem mají být vojenské objekty na severu Izraele. Představitelé obydlených oblastí izraelského severu dostali podle izraelského tisku pokyn nevydávat specifické výzvy obyvatelům a pokračovat v každodenní činnosti.

Na dotaz, zda je moudré vyhrožovat Asadovi před cestou premiéra Benjamina Netanjahua do Moskvy, kde bude předseda vlády jednat s prezidentem Vladimirem Putinem, tedy dalším Asadovým spojencem, Steinic řekl, že je důležité s Putinem jednat. "Všichni musejí chápat, že máme hranice, za které nikoho nepustíme. Má-li někdo zájem zajistit Asadovo přežití, měl by mu říct, aby zabránil útokům na Izrael raketami nebo drony," řekl Steinic.

Netanjahu a Putin mají jednat v Moskvě ve středu.