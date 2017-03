Praha - Mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory, který dnes vydává album s názvem Meadows, se v březnu představí na dvou akcích v Praze. Ve spolupráci s tanečním souborem VerTeDance se 12. března zúčastní sté reprízy představení Korekce v pražském divadle Ponec, kde jsou autory hudby. V klubu Jazz Dock se pak 31. března uskuteční křest nového alba, jehož kmotrem bude hudebník a producent Jan P. Muchow.

Nahrávka Meadows vychází sedm let od vydání řadové desky Out of Home a tři roky po dvojalbu remixů Worx and Reworx. "Nedá se říci, že bychom sedm let nic nedělali. Mimo jiné jsme složili hudbu k instalaci Modiglianiho pražské výstavy v Obecním domě, která se objevila i na desce, nebo pro Muzeum Karla Zemana a přijali několik studiových nabídek na spolupráci jako například od Hidden Orchestra, Tata Bojs nebo Václava Neckáře," řekl ČTK kapelník Clarinet Factory Jindřich Pavliš.

Na novince, která vychází u belgického vydavatelství homerecords.be, se jako hosté podíleli například Joe Acheson z britských Hidden Orchestra, Dan Šoltis z Vertigo Quintet i dětský folklórní sbor Grunik z Beskyd, který mimo jiné zpívá ve skladbě Luky zelené. "Na Meadows se zpívá o něco více než na našich předchozích albech. Grunik nás fascinoval stylem projevu a energií, když jsme je viděli jako hosty koncertů Ivy Bittové," podotkl klarinetista Vojtěch Nýdl.

Vydavatelská firma Clarinet Factory je z Belgie, proto bude deska Meadows uvedena i v zahraničí. Francouzský křest je naplánován na 27. března v pařížském Theatre des Abbesses, belgický na 5. května v Lutychu. V létě by se i s Grunikem měli Clarinet Factory mimo jiné objevit na festivalu Colours of Ostrava.

Čtyřčlenný soubor klasicky vzdělaných hudebníků, jehož členem je kromě Pavliše, Nýdla a Boury Petr Valášek, vydal několik alb se soudobou klasickou a alternativní hudbou. Spolupracoval se zpěvačkami Lenkou Dusilovou a Janou Koubkovou, zahrál si s Bobby McFerrinem či Filharmonií Brno. Před dvěma lety Clarinet Factory reprezentovali Česko na prestižním hudebním veletrhu WOMEX.