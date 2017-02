Praha - Česká televize se důrazně ohradila proti dnešnímu článku v Mladé frontě Dnes (MfD) o tom, že si údajně najala tři PR agentury na vylepšení své pověsti za 12 milionů korun. Generální ředitel ČT Petr Dvořák označil článek za lživý a plný účelového propojování jevů. Uvedl to na zasedání Rady ČT. Mafra na informacích trvá, sdělila ČTK za vydavatele Mladé fronty Dnes Silvie Škábová.

Článek v MfD, kterou donedávna vlastnil ministr financí Andrej Babiš (ANO) prostřednictvím své firmy Agrofert, uvádí, že Česká televize uzavřela politicky ožehavou smlouvu s PR agenturami AMI Communications, Bison&Rose a Stance, aby příští čtyři roky vylepšovaly její obraz u veřejnosti. Bison&Rose přitom spoluvlastní Miloš Růžička, který radí ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).

"Článek je snůška pomluv a účelového propojování jevů," uvedl Dvořák s tím, že mu to připomíná "estébácké" postupy z 50. let. Podle něj vychází uzavřené dohody z transparentní veřejné zakázky vypsané už v roce 2015 na základě předtím uzavřené rámcové smlouvy, a nelze je tedy spojovat se současným politickým děním kolem budoucnosti ČT nebo nadcházející volbou generálního ředitele ČT. Volba podle něj padla na dvě největší PR agentury v ČR a agenturu Stance, která patří do první desítky.

Uzavřené smlouvy na čtyři roky zní na maximální částku 9,6 milionu korun, která nemusí být zcela vyčerpána. Agentury také nemají vylepšovat image ČT, jak píše deník, ale pomoci televizi propagovat pořady na internetu, respektive na sociálních sítích, uvedl Dvořák.

Mafra za informacemi otištěnými v dnešní MfD stojí. "Česká televize je veřejnoprávní instituce financovaná z koncesionářských poplatků. Proto by její aktivity měly být transparentní. Nerozumíme tomu, proč to není v zájmu i generálního ředitele. Nervózní reakce a invektivy ze strany Petra Dvořáka jsou nedůstojné. Na informacích, které jsme zveřejnili, trváme," uvedla Škábová.

Babiš si na ČT v poslední době několikrát stěžoval kvůli reportážím o jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT.

ČT má analýzu, podle které při amerických volbách nepochybila

Analýza speciálního vysílání České televize k americkým prezidentským volbám, kterou si od agentury Mediatenor nechala zpracovat ČT, vyvrátila většinu výtek, které k pořadu "Americká volební noc" měla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na zasedání rady ČT to uvedla šéfka výzkumu ČT Renata Týmová.

RRTV upozornila Českou televizi na to, že při vysílání pořadu porušila zákon. Zpravodajství bylo podle RRTV nevyvážené a stranilo kandidátce Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa. Při vysílání byl podle rady například manipulativně spojen obraz a slovo během reportáže o postoji amerických celebrit k oběma kandidátům.

Televize také v komentářích ve studiu nebo v předtočených příspěvcích dala podle rady prostor čtyřem americkým občanům, kteří byli všichni příznivci Clintonové a kritizovali Trumpa. ČT také využívala příspěvky americké televize CNN, která před volbami otevřeně sympatizovala s Clintonovou, uvedla vysílací rada. V několika případech údajně také nebyly komentáře odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Podle Týmové zadaná nezávislá analýza ukázala, že ČT ve většině vytýkaných bodů nepochybila. Za pravdu dala RRTV pouze v jednom bodě ze šesti, a to v odvysílání manipulativního obrazu k zvukové informaci.

Podle šéfredaktora zpravodajství ČT Petra Mrzeny hodnotila RRTV jen výsek vysílání v délce pěti hodin z celkových 12 hodin. Podle něj ČT nevyužívala jen CNN, ale další zhruba dvě desítky zdrojů. Výběr hostů pak čítal 24 osob s diverzifikovanou názorovou orientací. Připustil jen částečné pochybení v okamžiku, kdy v komentáři zněla informace, že proti Trumpovi už mezi hvězdami vznikla i petice a v obraze byly zařazeny fotografie Trumpových podporovatelů Clinta Eastwooda nebo Chucka Norrise. Podotkl, že příspěvek trval 13 sekund z celkem 12 hodin nepřetržitého speciálního vysílání.

Rada ČT zvolí nového generálního ředitele 26. dubna

Rada České televize zvolí nového generálního ředitele 26. dubna. Výběrové řízení vyhlásila na svém webu. Uchazeči mohou přihlášky podávat do 27. března a jejich seznam rada zveřejní o dva dny později. První kolo volby, které zúží počet kandidátů, se uskuteční 12. dubna. Rada o tom rozhodla na svém jednání.

Od podzimu 2011 vede Českou televizi Petr Dvořák, mandát mu vyprší letos 30. září. Zatím není jisté, zda se výběrového řízení zúčastní. Jeho případný nástupce má do funkce nastoupit 1. října, kdy bude v Česku vrcholit předvolební kampaň. Rada chtěla volbu nového generálního ředitele uspíšit právě proto, aby se nekonala těsně před podzimními sněmovními volbami.

Dubnový termín volby má nejspíš ještě jeden důvod. Na začátku července končí mandáty třem z 15 radních. Nebylo jisté, zda se Sněmovně podaří včas zvolit všechny tři nové členy rady. Ke zvolení ředitele ČT je potřeba minimálně deseti hlasů. Pokud by rada měla jen 12 členů, zvýšila by se pravděpodobnost, že se její členové nedokážou na vítězi výběrového řízení shodnout.

Uchazeč o funkci musí být mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské předpoklady k řízení veřejnoprávní instituce a s přihláškou musí předložit manažerský projekt v rozsahu pět až deset stran.