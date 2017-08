Praha - Ceny exotických zájezdů na zimu jsou v průměru zhruba o pět procent nižší oproti loňsku, zejména do destinací v jihovýchodní Asii. Hitem letošní zimy budou Vietnam a Kuba. Nejpopulárnější exotickou destinací zůstane Thajsko. Vyplývá to z údajů Asociace cestovních kanceláří a prodejců zájezdů.

"Co se týká Afriky, tam se zlevnění pohybuje kolem tří až pěti procent, ale ne u všech zemí. Některé, jako Keňa či Tanzánie, proti loňsku zvýšily ceny vstupů do národních parků a zavedly DPH. Tam naopak cena vzroste," uvedl Papež.

Podobný je vývoj v případě Střední a Jižní Ameriky. "Ceny služeb rostou v celém světě, razantně v Latinské Americe a Africe," dodal Petr Novotný z CK Adventura. Naproti tomu kurz koruny k dolaru od ukončení intervencí ČNB posílil o zhruba sedm procent a zahraniční dovolené tak Čechům zlevnil.

"Konec intervencí a posílení koruny bude mít samozřejmě na cenu vliv, cena je však kromě kurzu ovlivněna i dalšími faktory," řekl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Nově jsou v nabídce CK z exotiky například Jamajka, Bora Bora či Belize.

Exim tours letos připravila řadu novinek v zimním katalogu, mj. Ekvádor, Galapágy, Isla de Baru v Kolumbii, ostrov svatý Martin, Reunion, Irán, Madagaskar či Indii. Očekává růst poptávky o pětinu.

Fischer na zimu nově zařadil do nabídky Filipíny a Tunis. CK uvádí, že úspora na jednom zájezdu může být letos i několik tisíc korun. "Výrazně větší vliv než ukončení intervencí má momentálně cena distribuce. Zájezdy prodáváme hlavně ve vlastních pobočkách, na webu a přes call centrum, takže nemusíme platit provize obchodním partnerům. Díky tomu letos vychází zájezdy do SAE na Maledivy nebo do Keni o přibližně deset procent levněji," uvedl mluvčí Jan Bezděk.

Čedok má nově v nabídce kružní plavby po Kanárských ostrovech zahrnující například návštěvu Maroka či Madeiry a pobytové zájezdy na Bali či thajské Krabi.

Podle Papeže budou hitem letošní zimy Vietnam a Kuba. Jen do Vietnamu by mohlo vycestovat o třetinu víc českých turistů. Loni to bylo 13.591 Čechů, dvakrát tolik než v roce 2010. S cestovní kanceláří ročně do Vietnamu vycestuje okolo 3000 českých turistů. Oblíbené jsou poznávací okruhy od severu k jihu i pobytové zájezdy do oblasti jižní části středního Vietnamu a na největší ostrov Phu Quoc v Thajském zálivu, kam lze navíc cestovat bezvízově. Statistiky do velké míry reflektují také cesty příslušníků vietnamské národnostní menšiny v ČR, která čítá asi 65.000 osob.