Praha - Popularita jednodenních autobusových lyžařských zájezdů do Alp i na české hory roste. V případě Rakouska cena zájezdů, většinou však bez skipasu a stravy, nepřesahuje 1000 korun. Populární jsou například blízká rakouská střediska Stuhleck či Semmering.

"Vzhledem k letošním velmi dobrým sněhovým podmínkám zaznamenáváme zvýšený zájem o lyžařské zájezdy, a to i o takzvané víkendové lyžovačky na otočku," uvedla ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová. Klienti vyráží v brzkých ranních hodinách směr Rakousko, kde celý den lyžují, a večer už jsou zase doma.

Průměrná cena takového zájezdu se pohybuje mezi 550 a 800 Kč na osobu. Platí se v podstatě za dopravu, takže záleží, odkud z České republiky lyžař vyjíždí. Skipasy v ceně těchto krátkodobějších zájezdů nebývají.

"Jednodenní zájezdy jsou velice oblíbené, každoročně jich prodáme několik tisíc. Slouží zejména pro ty milovníky, co se chtějí do hor vydat, ale nemají čas na delší pobyt," řekla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Brněnská CK Kudrna nabízí jednodenní lyžařské zájezdy do lyžařských destinací Štýrska. Autobus například odjíždí v 05:45 do městečka Spital am Semmering, kam dorazí po osmé hodině ranní. Do Brna se vrací večer po 20:00. CK CITY SKI nabízí jednodenní zájezdy do rakouských středisek vzdálených 220 až 270 km od Brna jako jsou Niederalpl, Stuhleck či Semmering.

Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě vyráží za lyžováním každoročně přes půl milionu Čechů. Zatímco Rakousko láká hlavně lepší dostupností z ČR, Itálie vede v cenové atraktivitě. Do Rakouska Češi častěji jezdí bez služeb cestovní kanceláře, do Itálie naopak většina lyžařů míří s voucherem od cestovní kanceláře.

Také do řady tuzemských lyžařských areálů je možné zamířit skibusem. Například jízdenka z Prahy do krkonošského areálu Herlíkovice letos vyjde včetně skipasu na 750 korun.