Praha - Volno na Velký pátek výrazně zvýšilo zájem Čechů o cestování během Velikonoc. Prodejci zájezdů hlásí až o pětinu vyšší poptávku oproti minulým letům. Kvůli přetrvávajícím nízkým teplotám letos vyrazí více lidí do teplých krajin. Podle údajů cestovní agentury Invia.cz více než polovina cestovatelů na svátky jede k moři - zejména do Egypta, další pak do lázní, na hory či tráví volno v evropských metropolích. V ČR bude na Velikonoce čtyřdenní volno.

Jednoznačně nejoblíbenější je u Čechů Egypt. "V Egyptě tak Velikonoce stráví 40 procent českých turistů, kteří si objednali zájezd u cestovní agentury Invia. Průměrná cena dovolené v Egyptě v tomto období činí 14.551 korun na osobu," uvedl Michal Tůma z cestovní agentury Invia. Téměř sedm procent cestovatelů poté vyrazí do Spojených arabských emirátů, vyhledávané jsou též zájezdy na Kanárské ostrovy, Kapverdy nebo do Zanzibaru.

"Zájem o dovolené na Velikonoce je tradičně velký. K větším prodejům pomohl i fakt, že před několika lety připadl státní svátek na Velký pátek, čímž získali Češi hned čtyři dny volna v kuse," uvedla ředitelka Slevomatu Maria Havlíčková.

Ve všech alpských střediscích ještě panují dobré sněhové podmínky. Podle cestovní kanceláře Nev-Dama jsou pobyty na velikonoční víkend již téměř naplněny. "Výhod jarního lyžování je mnoho. Patří mezi ně hezké počasí, delší dny a samozřejmě prázdnější sjezdovky," uvedl Jan Bezděk z CK. V dubnu se lyžaři pak přesouvají do ledovcových středisek. Podle CK roste zájem o středisko Pitztal - nejvýše položené ledovcové středisko v Rakousku (3440m).

Také podle Slevomatu jsou nejžádanější zájezdy na Velikonoce v ČR i zahraničí již téměř vyprodány. "Letos je velký zájem například o eurovíkendy v Paříži a ve španělských metropolích Madridu a Barceloně, kde na přelomu března a dubna je již krásné teplé počasí," dodala Lucie Sáblíková z CK Neckermann.

Další kategorií zájezdů, které mají tuzemští turisté v jarním období v oblibě, jsou ty do lázeňských oblastí. Třetí nejpopulárnější destinací během Velikonoc se tak podle údajů Invie stalo Maďarsko, kam Češi jezdí do termálních lázní.