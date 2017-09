Praha - Letošní silná hurikánová sezona v Karibiku nebude mít vliv na zájem Čechů v zimní sezoně vycestovat do této oblasti. Cestovní kanceláře očekávají, že hlavní exotická sezona bude standardní. Krátkodobě ale mohou podle nich z vývoje profitovat destinace, jako jsou Spojené arabské emiráty, Maledivy nebo Mauricius.

Podle šéfa Čedoku Jana Koláčného je sezona hurikánů v této době a v této části světa pravidlem, a i když je letos intenzivnější než v několika předchozích letech, není něčím zcela neobvyklým. "Čedok nabízí zájezdy do největších a nejznámějších letovisek v Karibiku, jako jsou Punta Cana v Dominikánské republice a Varadero na Kubě. Z obou těchto míst hlásí plnou připravenost na začátek zimní turistické sezóny, tzn. od listopadu," uvedl Koláčný.

Poptávka po karibských destinacích se zatím oproti minulým letům výrazně nezměnila. "Vše záleží na tom, jak bude poškozena infrastruktura. Zatím je zájem stejný jako v jiných letech. Zvyšuje se ale množství dotazů, na které musí CK odpovídat," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Firo-tour registruje zatím pouze jeden požadavek na změnu destinace u již zakoupeného zájezdu do Karibiku. "Všichni ostatní klienti, kteří mají zakoupen zájezd do Karibiku změnu neplánují. V celé karibské oblasti bývají hurikány v tomto období celkem častý jev a místní jsou připraveni uvést vše poškozené do pořádku v rekordních časech," potvrdila mluvčí Eva Němečková.

Krátkodobě mohou díky hurikánům profitovat destinace, jako jsou třeba Spojené arabské emiráty, Omán, Maledivy, Zanzibar, Keňa nebo Mauricius. "Z dlouhodobějšího hlediska ale očekáváme, že se turisté do Karibiku velmi rychle vrátí a žádnému výraznému výkyvu v zájmu o tuto oblíbenou oblast nedojde," dodal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

CK kvůli příchodu dalšího hurikánu zrušila zájezdy na Kubu a do Dominikánské republiky v nejbližších termínech. S klienty se dohodla na změně termínu zájezdu. Čedok zase omezil některé poznávací zájezdy na Kubu na období po Novém roce.

Počet obětí hurikánu Maria, který postupuje Karibikem, stoupl na deset. Nyní se blíží k severovýchodnímu pobřeží Dominikánské republiky rychlostí asi 19 kilometrů za hodinu. Hurikán Maria je nyní na druhém stupni hurikánové škály, meteorologové ale očekávají, že během dne opět zesílí na kategorii tři. Nyní ho provází vítr o rychlosti až 175 kilometrů za hodinu. Hurikán Maria je nejsilnější tropickou bouří, která za více než 80 let zasáhla Portoriko.

Dominikánská republika, kterou má hurikán zasáhnout dnes, už vyhlásila maximální pohotovost. Lidé dnes nepůjdou do práce a děti do školy. Asi 4000 turistů z letovisek Bávaro a Punta Cana bylo preventivně evakuováno do hotelů v metropoli Santo Domingo.