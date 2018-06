Ilustrační foto - Prasklina v šelfovém ledovci Larsen C na západě Antarktidy.

Ilustrační foto - Prasklina v šelfovém ledovci Larsen C na západě Antarktidy. ČTK/AP/neuveden

Praha - Na plavbu kolem Antarktidy se ročně vypraví zhruba 50 Čechů, na jižní pól deset, na severní pól 20, do Grónska pak zamíří 250 lidí, vyplývá z odhadu cestovní kanceláře SEN. Poptávka po tomto typu zájezdů se dlouhodobě nemění. Důvodem je i velká finanční náročnost. V pondělí uplyne 90 let od úmrtí norského polárníka Roalda Amundsena, který jako první člověk dosáhl v prosinci 1911 jižního pólu.

"Každý rok vypravujeme jeden zájezd na Antarktidu, účastní se ho kolem deseti klientů. Ačkoliv celosvětový zájem roste, v Česku je pořád stejný. Na severní pól vypravujeme zájezdy jednou za dva roky, naposledy tam odjelo devět klientů," uvedl Pavel Fellner z cestovní kanceláře SEN.

Větší zájem o výlet do Grónska je podle něj mezi lidmi, kteří tráví dovolenou na Islandu. Na Island s CK SEN vyjede ročně několik stovek lidí z Česka, několik desítek z nich to zkombinuje s výletem do Grónska.

Podle Martiny Roubíčkové z CK Livingstone se vzhledem ke specifičnosti a finanční náročnosti zájezdu poptávka po tomto typu zájezdů pohybuje v jednotkách klientů.

Na Antarktidu míří podle Fellnera party kamarádů či manželé, kteří milují přírodu. Na severní pól dobrodruzi a velmi často také individuální klienti, samotáři. "Je to celkem drsné, loď - jako jediná sem pluje ruská speciálně upravená loď s množství vodky na palubě - nenabízí žádný velký komfort," dodal Fellner.

Cestovní kancelář Adventura vypraví do Grónska za rok zhruba 30 klientů. "Věková skladba odpovídá obecnému průměru na poznávacích a turistických zájezdech, tedy 55+," řekl ředitel CK Petr Novotný.

Podle cestovní agentury Invia je zájem o dovolené v Grónsku či na Antarktidě u cestovatelů spíše ojedinělý. Ceny dovolené v těchto zemích se pak vzhledem k náročnosti zajištění servisu pohybují v desítkách tisíc v případech Grónska a až ve stovkách tisíc v případě Antarktidy.

"Často se pak jedná o poznávací zájezdy či plavby, kde turisté navštíví řadu míst, jsou ubytováni na lodích a zkouší různé netradiční aktivity," uvedl marketingový ředitel cestovní agentury Invia Michal Tůma. V případě severního pólu ceny zájezdů ledoborcem začínají na 600.000 korunách.