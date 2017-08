Praha - Češi míří na dovolenou stále častěji letecky. Podíl letecké dopravy na zájezdech organizovaných cestovními kancelářemi (CK) se letos pohybuje mezi 55 a 60 procenty, sdělila Asociace cestovních kanceláří. Loňské údaje však neuvedla. Podle CK se tak létání pro Čechy stává, spolu s jejich rostoucími příjmy, stále dostupnější záležitostí.

Podle cestovního portálu Invia.cz se v letošní dovolenkové sezoně podíl leteckých zájezdů zvýšil o devět procentních bodů proti loňskému roku. Celkem 64 procent turistů agentury využilo letecké přepravy. "Nárůst poptávky v letošní sezóně registrujeme u většiny destinací. Turisté se ale postupně učí létat i do klasických evropských zemí jako Itálie, Bulharsko nebo Řecko, u kterých jsme v minulosti zaznamenávali častější zájem o jiné druhy dopravy," uvedl marketingový ředitel agentury Michal Tůma.

"Do jisté míry tomu napomáhá i ekonomická situace obyvatel, kdy ceny leteckých zájezdů, popřípadě all-inclusive dovolené, nejsou pro lidi tak nedosažitelné, jako tomu bylo v době krize," dodala ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Zájem o cestu na dovolenou v letadle roste stejně rychle jako podíl lidí, kteří volí dovolenou v režimu all-inclusive. Dovolenkáři tak hledají co největší pohodlí a snaží se ušetřit co nejvíce času.

"Jsou mezi nimi i lidé, kteří na svou druhou nebo třetí dovolenou jedou vlastním autem, popřípadě jiným dopravním prostředkem," řekl místopředseda asociace Jan Papež. V posledních třech letech je podle něj naprostým "tygrem" v růstu počtu klientů Dubaj. Velký růst zaznamenalo i Bulharsko. V zimních měsících pak Thajsko a Vietnam.

Podle nedávného průzkumu ERV Evropské pojišťovny nejčastěji využívají při cestě na dovolenou letadlo lidé ve věku 25 až 34 let s dětmi. V této skupině ho preferuje 51 procent z nich. Ve věkové skupině 35 - 54 let je to 44 procent. Nejméně cestují letadlem mladí lidé (15-24 let), z nichž jen 32 procent na dovolenou létá.

Pražské Letiště Václava Havla odbavilo během letošního prvního pololetí 6,76 milionu cestujících, meziročně o 21 procent více. Nejvíce cestujících, kteří pražské letiště využili, cestovalo letadly po Evropě. Podle vedení letiště vypadá optimisticky i výhled na zbytek roku. Pražské letiště očekává, že se celkový počet odbavených cestujících za celý letošní rok přiblíží hranici 15 milionů.