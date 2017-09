Praha - Sparťanský fotbalista Costa Nhamoinesu nemá pocit, že by byl potřeba novým cizincům v dresu letenského celku výrazněji vysvětlovat význam nedělního ligového derby se Slavií. Většina z nich totiž během kariéry zažila jiná derby a budou připraveni se poprat v Edenu, jako kdyby šlo o zápas o všechno.

"S klukama se o významu derby bavíme. Ale jsou to většinou všechno hráči, kteří zažili jiná velká derby. Jako Plavšič bělehradské derby nebo Biabiany derby v Miláně. Mají s tím své zkušenosti, takže není třeba jim to moc vysvětlovat. Milánské derby je stejně velké jako pražské derby," řekl Costa na dnešním setkání s novináři plynulou češtinou.

Nepochybuje o tom, že celý tým Sparty tak půjde do nedělního utkání řádně namotivovaný. "Chceme všechny body jako každý jiný zápas, ale tento zápas má něco navíc. Není to normální zápas, ale duel o město, o prestiž pro fanoušky i pro nás hráče. Je to velký zápas. Chceme udělat maximum pro všechny sparťany," burcoval reprezentant Zimbabwe.

V úspěch věří i proto, že po nepovedeném vstupu do sezony cítí, že už si hra Sparty sedá a že se bude už jen zlepšovat. "Už je to dobré. Ze začátku bylo třeba dát všechno dohromady, protože byl nový tým, ale teď je to dobré. Navíc v derby zapomeneme na všechno, co bylo. Soustředíme se jen na ten jeden zápas. Je to, jako kdyby žádná liga nebyla, jako kdyby byly jen dva týmy v zemi a hrálo se úplně o všechno. Chceme jenom vyhrát, nic jiného neřešíme," prohlásil Costa.

Komplikací pro Spartu by ale mohlo být, že zdravotní trable má hned čtveřice stoperů Lukáš Štetina, Semih Kaya, David Hovorka a po zranění se teprve vrací Michal Kadlec. Costa je však v případě potřeby připraven naskočit z levého beka ve středu obrany. "To je spíše otázka pro trenéry. Já jsem ale připravený hrát, cokoli bude trenér chtít. Je mi jedno kde a jak," řekl Costa.

Naopak po zdravotních potížích už je naplno připraven Tomáš Rosický, který už odehrál 85 minut proti Karviné a měl by tak být proti Slavii hlavní zbraní. "Jeho návrat je pro nás všechny důležitý, protože je to velmi kvalitní hráč se zkušenostmi ze silné ligy. Těší nás, že Tomáš zas hraje. Je to pro nás důležitý hráč. O tom není pochyb," dodal jednatřicetiletý bek.