New York - Neurvalý výrok prezidenta Donalda Trumpa o zemích a regionech, z nichž je migrace do USA nežádoucí, šokoval světové politiky a přisoudil v mnoha zemích šéfovi Bílého domu nálepku rasisty. Postavil ale zároveň zahraniční média před obtížnou situaci, jak anglické sousloví "shithole countries" co nejpřesněji přeložit.

Při překladech Trumpových výroků musela už v minulosti světová média včetně českých "upravit" běžně užívaný slovník, aby vystihla míru agresivity a vulgarity prezidentových slov. Čtvrteční výrok Donalda Trumpa byl ale podle agentury AP pro mnohé zahraniční novináře zvlášť tvrdým oříškem. Česká média si většinou poradila překladem "prdel světa", "díra" nebo "špinavá díra".

Japonská agentura Kjódó se s překladem vyrovnala pomocí obratu "země potřísněné výkaly". Televize NHK použila výraz "špinavé" a noviny Asahi Šimbun dokonce použily slovo označující v běžné mluvě venkovní záchody.

Čínská média jsou pod tvrdou kontrolou komunistických úřadů, a pokud jde o kreativní interpretaci peprných výroků, mají jen málo prostoru. Oficiální agentura Nová Čína a po ní i ostatní média přeložila problematický výrok amerického prezidenta s pomocí slova "žumpa".

Africké státy, jimž byl spolu s karibským Haiti Trumpův výrok určen, použily v překladu obrat "špinavé země" či zvolily mírnější výraz označující výkaly. Ve svahilštině a řadě dalších afrických jazyků sice podle AP existuje mnohem přesnější překlad, ten je ale s ohledem na zvyklosti nepoužitelný.

Více než 50 afrických zemí požaduje po Trumpovi omluvu

Velvyslanci 54 afrických zemí zastoupení v OSN vyzvali v pátek amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal svůj hanlivý výrok o imigrantech z Haiti a Afriky a aby se za něj omluvil.

Na mimořádném setkání diplomaté v ostře formulovaném prohlášení uvedli, že jsou "extrémně šokováni". Zároveň "odsoudili skandální, rasistické a xenofobní poznámky Donalda Trumpa". "Pro jednou jsme jednotní," komentoval podle agentury AFP komuniké jeden z velvyslanců, který si nepřál být jmenován.

Trump podle médií na čtvrteční schůzce se senátory v Bílém domě použil na adresu přistěhovalců z karibských a afrických zemí vulgarismus. Výraz "shithole country", který podle svědectví několika účastníků setkání vyslovil, je možné přeložit jako "prdel světa" nebo jako špinavá díra.

Trump se proti tomu v pátek ohradil s tvrzením, že sice použil tvrdý slovník, ale nikoli vulgarismus.