Ostrava - Po čtrnácti měsících se do fedcupového týmu vrátila Lucie Šafářová. Čtyřnásobná vítězka ženské týmové soutěže i kvůli zranění celý loňský ročník vynechala a triumf českých tenistek sledovala jen v televizi. Kapitán Petr Pála ji naposledy nominoval na finálový zápas s Ruskem v roce 2015, i když na kurt se v Praze tenkrát po bakteriální infekci nedostala. Předtím týmu pomohla v dubnu 2015 v semifinále proti Francii právě v Ostravě, kam se teď vrátila.

"Kdyby se tady kruh uzavřel, vůbec bych si nestěžovala. Jsem ráda, že jsem se sem vrátila. Vždycky to tady je skvělé fedcupové utkání. A myslím, že v Ostravě jsme ještě neprohrály, že... Doufám, že tomu tak bude i o víkendu. Jsem ráda, že jsem po roce zpátky v týmu," řekla Šafářová novinářům.

Třicetiletou rodačku z Brna zdravotní potíže poslaly z elitní desítky světového žebříčku až do poloviny první stovky. Šafářová ale pomaličku šplhá zpátky. "Cítím, že jdu zase nahoru. Los na Australan Open jsem měla těžký, hned ve druhém kole jsem hrála proti Sereně, ale hraju zase dobrý tenis. Chce to čas, trpělivost, abych se vyškrábala zpátky nahoru," řekla Šafářová.

Zatímco ve dvouhře se ještě hledá, v deblu na vrcholu je. Po triumfu v Melbourne s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou jí v žebříčku patří druhá příčka a pro Pálu by teoreticky mohla být jasnou volbou pro nedělní čtyřhru. "Uvidíme. Jsme jeden tým. Postaví se dvě nejsilnější hráčky a důležité bude získat tři body. To je to hlavní. Ale Austrálie byla úžasná, doufám, že to tak úžasně bude pokračovat i v dalších měsících," uvedla.

Nad svoji rolí v týmu moc nepřemýšlí. Pokud by dostala důvěru kapitána, byla by vděčná. "Předně jsem ráda, že jsem zase součástí týmu. Samozřejmě ta moje nemoc byla dlouhá, teď mi to trvá, než se dostanu zpátky, ale holky hrají výborně. Důležité je, aby hrály ty dvě nejlepší. Volba čtyřhry bude daná samozřejmě tím, jaký bude stav utkání. A také jaké budou síly hráček v týmu, takže to bude opravdu rozhodnutí na poslední chvíli," řekla Šafářová.

S náročným cestováním a změnami klimatických pásem na začátku roku problémy nemá. "Bylo toho hodně, ale zdravotně se cítím dobře. Jsem zdravá, což je nejdůležitější. A převládá u mě spíše euforie než únava. Ta zima teď sice není nic moc, ale člověk si zase zvykne," řekla bývalá světová pětka ve dvouhře, která se vrátila do Česka z turnaje na Tchaj-wanu.

Podle Šafářové si tým musí dát pozor hlavně na Garbiňe Muguruzaovou. "Je to hráčka světové desítky, velmi dobrá, nebezpečná. Další jsou na žebříčku níže, pro nás je výhoda domácího prostředí, volby povrchu. Náš tým je obrovsky silný, doufám, že to zvládneme," řekla Šafářová.