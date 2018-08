Praha - Čistý zisk energetické společnosti ČEZ klesl v pololetí meziročně o 54 procent na 7,7 miliardy korun. Důvodem jsou jednorázové výnosy v loňském roce, a to ve výši téměř sedmi miliard korun, zejména prodej akcií MOL. Negativně působil i růst tržních cen elektřiny. Tržby klesly v pololetí o 14 procent na 86,3 miliardy korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Výsledky zaostaly za odhady analytiků, očekávají pokles akcií na pražské burze. Kolem 9:30 ztrácely zhruba dvě procenta. Výsledky ČEZ spadly podle finančního ředitele Nováka zřejmě na pomyslné dno.

Provozní zisk klesl meziročně o 14 procent na 26,9 miliardy korun. "Největší vliv na meziroční pokles EBITDA za první pololetí měl dopad růstu tržních cen elektřiny na dočasné přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny z plánované výroby na druhé pololetí 2018," uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák. Tento dočasný negativní vliv ve výši 1,2 miliardy korun chce firma kompenzovat ve druhém pololetí, dodal.

O miliardu korun vzrostly meziročně náklady na emisní povolenky a neopakovaly se jednorázové kladné vlivy z loňského roku, připomněl Novák. Na úrovni provozního zisku to byly výnosy z dohod o narovnání se Sokolovskou uhelnou a s bulharskou státní energetickou společností NEK. Na úrovni čistého zisku navíc loni pozitivně přispěl jednorázový prodej nemovitostí v Praze a zejména ukončení vlastnictví akcií MOL.

Letos v pololetí výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla o tři procenta na 29,8 terawatthodiny (TWh), přičemž výroba z jaderných elektráren vzrostla o sedm procent na 14,9 TWh. "Za celý rok 2018 předpokládá Skupina ČEZ růst objemu výroby elektřiny z tradičních zdrojů o dvě procenta," uvedla firma. Výroba elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren v prvním pololetí dosáhla jedné terawatthodiny, což je přibližně stejně jako loni za prvních šest měsíců.

"Výsledky prvního pololetí jsou v souladu s naším očekáváním, a proto potvrzujeme celoroční výhled hospodaření na úrovni čistého zisku i na úrovni EBITDA," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Společnost letos očekává provozní zisk EBITDA 51 až 53 miliard korun a očištěný čistý zisk 12 až 14 miliard korun.

Výsledky nejsou příznivým faktorem pro další růst ceny akcií v nejbližším období, podotkl Miroslav Frayer z Komerční banky a očekává jejich pokles. "Z dlouhodobého pohledu ale nadále předpokládáme, že letošní rok je posledním rokem poklesu ziskovosti, čemuž napomáhají rostoucí ceny elektřiny, které se již nyní projevují ve vyšších zajištěných cenách dodávek pro příští roky," uvedl.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Hospodářské výsledky energetické společnosti ČEZ spadly v prvním pololetí letošního roku zřejmě na pomyslné dno. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel firmy Martin Novák. Do budoucna podle něj hospodaření společnosti vylepší mimo jiné růst velkoobchodních cen elektřiny, které mají vliv na to, za kolik ČEZ prodá vyrobenou elektřinu. Například cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na které se obchodníci nyní nejvíce zásobí, činí nyní asi 46 eur (1180 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je více než poloviční.

Novák uvedl, že k předpokládanému růstu výsledků přispějí i další faktory, více než v nadcházejících čtvrtletích letošního roku bude podle něj nárůst zřejmý v příštím roce a v roce 2020. "Je to několik faktorů, samozřejmě cena tomu významně přispívá. Pak jsou tady akvizice obnovitelných zdrojů hlavně v západní Evropě, kde se nám daří získávat nové projekty, které už dodávají EBITDU (provozní zisk). A pak je to samozřejmě rozvoj našeho ESCO byznysu (byznys energetických služeb), jak v Česku, tak v zahraničí," dodal Novák.

"Současný celosvětový růst cen energií a elektřiny se zatím nepromítl do hospodaření ČEZ adekvátně. Je to dáno zajišťovací strategií, v rámci které ČEZ postupně prodává silovou elektřinu na tři až pět let dopředu. Díky předprodejům z předchozích období tak měla společnost například ke konci loňského října prodáno na rok 2018 přes 80 procent elektřiny ze svých výrobních zdrojů," uvedl dnes hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

V hospodaření firmy se tak podle něj stále projevuje dlouhodobě klesající trend tržních cen elektřiny, trvající od roku 2011 až do začátku roku 2016. "Tento nepříznivý vliv však v letech 2019, a zejména 2020 vymizí," potvrdil Kovanda výhled Nováka.