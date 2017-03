Ilustrační foto - Doprava v čínském Pekingu zahaleném do smogu.

Ilustrační foto - Doprava v čínském Pekingu zahaleném do smogu. ČTK/AP/Mark Schiefelbein

Peking - Čínská vláda udělá vše proto, aby zajistila obyvatelům země čistší vzduch a co nejrychleji omezila jeho znečištění způsobené používáním fosilních paliv. Na úvod každoročního zasedání čínského parlamentu to dnes prohlásil premiér Li Kche-čchiang. Smog ve velkých čínských městech, který je nejviditelnějším z řady čínských environmentálních problémů, se stal jednou z priorit pro současné vedení země, uvedla agentura AP.

"Učiníme naši oblohu opět modrou," prohlásil Li před 3000 delegátů pekingském Paláci lidu. Lidé podle něho "zoufale doufají v rychlejší pokroky". Vláda proto v příštím roce urychlí vybavování uhlelných elektráren zařízeními na snížení škodlivých emisí stejně jako rozšiřování poměru energie z obnovitelných zdrojů v čínském energetickém mixu.

"Všechny zásadní zdroje průmyslového znečištění budou podrobeny nepřetržitému online monitoringu," dodal premiér.

Podle ekologů letos Čína bude muset výrazně snížit hodnoty škodlivých částit v ovzduší v Pekingu a okolní oblasti, aby dospěla k cíli stanovenému v roce 2013.

Oficiální čínské statistiky sice od té doby dokládají drobné omezení znečistění vzduchu, obyvatelé velkých měst včetně metropole však stále dýchají vzduch obsahující několikrát vyšší množství škodlivin než jsou bezpečné limity.

Čína si stanovila letošní cíl růstu ekonomiky na 6,5 procenta, což je téměž o půl procenta méně než horní hranice loňského předpokladu. Uvedl to dnes premiér Li Kche-čchiang v úvodní zprávě výročního zasedání čínského parlamentu. Zároveň přislíbil omezení produkce uhlí a oceli a varoval před snahou o obchodní protekcionismus patrnou u některých západních vlád.

Loni si čínské vedení stanovilo růst na úrovni 6,5 až 7 procent, nakonec však HDP vzrostl o 6,7 procenta, což je nejméně za 26 let. Peking se letos chystá provést některé reformy, které by v budoucnu měly přinést lék na rostoucí zadluženost země. Pokouší se stimulovat domácí spotřebu a naopak omezit vládní investice, které vedly k obavám z raketového tempa růstu dluhu.

Li proto uvedl, že země cílí na růst "okolo 6,5 procenta či vyšší, pokud to bude možné". Omezený růst, který přesto zůstává jedním z nejvyšších na světě, podle premiéra souvisí s revizí fungování čínské ekonomik, která se přestává spoléhat výrhadně na vývoz, těžký průmysl a masivní státní investice a začíná více sázet na domácí spotřebu.

V souvislosti s tím hodlá letos Peking omezit výrobu oceli o 50 milionů tun a produkci uhlí o více než 150 milionů tun a pokračovat tak v trendu předchozích let. To přispěje k redukci exportu čínských surovin do západních zemí, který je terčem ostré kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a některých dalších západních politiků.

Ačkoli čínský premiér Trumpa přímo nezmínil, kritizoval jeho snahu o ochranu před volným obchodem, který Čína hájí. "Deglobalizační trend a protekcionismus jsou na vzestupu," uvedl Li, podle něhož "viditelně posilují faktory, které mohou způsobit nestabilitu a nejistotu".

Letošní zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců není tak ostře sledováno jako to loňské, kdy parlament schvaloval nový pětiletý plán, jenž stanovil hospodářské cíle země na roky 2016 až 2020.

Liova zpráva hovoří rovněž o plánu vytvořit na 11 milionů nových pracovních míst, což o milion překračuje cíl stanovený před rokem.

Čína překvapivě nezveřejnila konkrétní plán výdajů na armádu

V rámci rozvoje své armády se Čína letos soustředí na posílení své námořní a vzdušné obrany. Vojenský rozpočet stoupne ale jen zhruba o sedm procent. Na rozdíl od předchozích let Peking tentokrát překvapivě nezveřejnil žádné podrobnosti o plánovaných výdajích na armádu, informovaly světové agentury.

Mluvčí čínského parlamentu, jehož výroční zasedání začalo v pekingském Paláci lidu, už v sobotu informovala, že výdaje na armádu, stoupnou "zhruba o sedm procent". Nárůst bude nejpomalejší od roku 2010 a již druhým rokem v řadě bude pouze jednociferný. Čína letos na armádu vydá zhruba 1,3 procenta svého HDP.

V rozporu s dřívější praxí ale čínská ministerstva financí a obrany nepředložila Všečínskému shromáždění lidových zástupců v novém rozpočtu konkrétní výši výdajů.

"Podpoříme snahy o reformu národní obrany a ozbrojených sil s cílem vystavět pevnou obranu a silné ozbrojené síly, které odpovídají mezinárodnímu postavení Číny a v souladu s naší národní bezpečností a rozvojovými zájmy," stojí podle agentury Reuters v rozpočtu předloženém parlamentu. Detailní čísla ale dokument neobsahuje.

Konkrétní čísla nezveřejnila ani státní agentura Nová Čína. Mluvčí ministerstev obrany a financí na dotazy agentur AP a Reuters nereagovaly.

Čína přitom v minulosti opakovaně tvrdila, že její výdaje na armádu jsou zcela transparentní.

Podle některých pozorovatelů jsou čínské výdaje na armádu ve skutečnosti mnohem vyšší, než Peking udává, protože do oficiálních statistik nezahrnuje řadu položek jako například nákup armádního vybavení v zahraničí.

Posilování armády a stále přímější prosazování vlastních zájmů například v oblasti Jihočínského či Východočínského moře vzbuzuje u čínských sousedů obavy. Peking ale tvrdí, že jeho armáda slouží čistě k obranným účelům.

Premiér Li Kche-čchiang ve svém proslovu k parlamentu slíbil hluboké reformy čínské armády. "Posílíme naši námořní a vzdušnou obranu i kontrolu hranic a zajistíme důležité operace spojené s bojem proti terorismu," uvedl předseda vlády.

Čína má po Spojených státech druhý největší obranný rozpočet. Ve srovnání s USA je ale pouze čtvrtinový.