Madrid - Portugalská fotbalová ikona Cristiano Ronaldo se mohla stát suverénně nejdražším fotbalistou všech dob. Nejmenovaný čínský klub za něj byl podle jeho agenta Jorgeho Mendese ochotný Realu Madrid vyplatit částku 300 milionů eur (asi 8,1 miliardy korun). Čerstvý vítěz ankety o nejlepšího hráče světa za uplynulý rok však astronomickou nabídku odmítl.

Aktuálně nejdražším fotbalistou historie je Francouz Paul Pogba, jehož letní transfer z Juvetusu Turín přišel Manchester na 100 milionů eur.

Čínská liga v posledních dnech láká zvučná jména, aby získala na prestiži. Pro hráče má přitom připraveny královské platy. Ronalda, jenž minulý měsíc prodloužil s madridským klubem kontrakt do roku 2021, zájemce podle Mendesových slov lákal na roční gáži přesahující 100 milionů eur, zhruba čtyřnásobek toho, kolik nyní pobírá ve Španělsku. "Jenže peníze nejsou všechno. Real je jeho život, Cristiano je tam šťastný a do Číny v žádném případě nepůjde. Čínský trh je nový, může koupit spoustu hráčů, ale ne Cristiana," citovala agenta italská televizní stanice Sky Sports.

Ronaldův někdejší spoluhráč z Manchesteru United Argentinec Carlos Tévez se však přesvědčit nechal a kontrakt s klubem Šanghaj Šen-chua na roční gáži z něj činí podle odhadů tisku aktuálně nejlépe placeného fotbalistu planety.

Čína touží do 30 let ovládnout fotbal, dokonce se mluví o tom, že je to nařízení tamní vlády. Jejím argumentem jsou zatím peníze: v aktuálním pořadí pěti nejvyšších platů v nejpopulárnějším sportu světa její kluby zaujímají tři místa.

Nejlépe placení fotbalisté světa (podle odhadů tisku):

1. Carlos Tévez (Arg.) Šanghaj Šen-chua (Čína) 38 mil. eur (1 mld. Kč) 2. Oscar (Braz.) Šanghaj SIPG (Čína) 24 mil. eur (648 mil. Kč) 3. Cristiano Ronaldo (Portug.) Real Madrid (Šp.) 23,6 mil. eur (637 mil. Kč.) 4. Hulk (Braz.) Šanghaj SIPG (Čína) 21 mil. eur (567 mil. Kč) 5. Lionel Messi (Arg.) FC Barcelona (Šp.) 20 mil. eur (540 mil. Kč)