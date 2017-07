Peking - Čínský disident, básník a nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po přestal dostávat lék proti rakovině jater. Rozhodli tak jeho čínští lékaři ve snaze předejít přetížení disidentových vážně oslabených jater. Informovala o tom dnes agentura AP, podle které narůstají obavy, že nejznámější čínský politický vězeň je v kritickém stavu.

Jednašedesátiletý Liou se léčí v nemocnici ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny. Ta na svém webu sdělila, že disidentovi vysadila lék brzdící rozvoj rakoviny s ohledem na rychle se horšící funkce jeho jater. Přerušila i protinádorovou terapii tradiční čínské medicíny. Jako důvod uvedla nutnost nasazení heparinu k léčbě žilní trombózy na disidentově levé noze.

Blízká přítelkyně rodiny disidenta řekla, že Liouův stav není optimistický. Podle ní mu zatím nepomohl lék brzdící rakovinu, jeho nežádoucí vedlejší účinky se ale již projevily na zhoršené funkci jater. Zopakovala požadavek, aby Peking povolil disidentovi ošetření v zahraničí a v mezidobí jej převezl do mezinárodní nemocnice v Číně.

Peking minulý týden diplomatům z USA a EU vzkázal, že Liou je v příliš vážném stavu na to, aby mohl být převezen do ciziny. Nemocnice ve středu pozvala specialisty z USA a Německa do Číny, aby se mohli podílet na péči o disidenta.

Podle AP je zatím nejasné, jestli již do městě Šen-jang dorazil nějaký západní expert. Čína o Liouovi nezveřejňuje příliš informací a jeho sympatizanti prý disidenta nedokázali v nemocnici najít.

Liou byl podmínečně propuštěn z vězení na konci června po diagnóze konečného stadia rakoviny jater. Od roku 2009 si odpykával jedenáctiletý trest vězení za podvracení státní moci: v Chartě 08, již v první vlně podepsalo přes 350 čínských intelektuálů a která se inspirovala československou Chartou 77, volal po respektování lidských práv a zavedení voleb.

Liou dostal Nobelovu cenu za mír v roce 2010. Jeho žena Liou Sia je od té doby fakticky držena v domácím vězení a trpí depresí. Čína následně zmrazila na šest let diplomatické vztahy s Norskem, v jehož metropoli Oslu se ceny udělují.