Peking - Čínský správce majetku Huarong Asset Management Co. Ltd., kterého kontroluje stát, koupil podíl 36,2 procenta v dceřiné společnosti firmy CEFC China Energy, která se má stát majitelem podílu v ruské Rosněfti. Vyplývá to z prohlášení dceřiné společnosti CEFC.

Podle prohlášení dceřiná společnost správce majetku Huarong, Huarong Ruitong Equity Investment Management, koupila podíl v CEFC Hainan ve dvou tranších, v prosinci a únoru. Zbývající podíl 63,8 procenta v CEFC Hainan vlastní CEFC Shanghai International Group.

Z prohlášení není jasné, kolik Huarong za podíl zaplatil. Po koupi se však kapitál CEFC Hainan navýšil o 9,6 miliardy jüanů (31,3 miliardy Kč). Ve firmách CEFC a Huarong nebyl k zastižení nikdo, kdo by se ke zprávě vyjádřil, napsala agentura Reuters.

Na počátku tohoto měsíce se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management. Navíc se v médiích objevily zprávy, že předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality. Tyto informace firma odmítla. Manažer je mimo jiné členem poradního týmu prezidenta Miloše Zemana, firma působí rovněž v České republice.

Skupina CEFC působí kromě energetiky především ve financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, v internetové cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group a je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie.

Za několik málo let se CEFC přeměnila z malého obchodníka s pohonnými hmotami v rapidně rostoucí ropný a finanční konglomerát s majetkem po celém světě a ambicí stát se jedním z čínských energetických gigantů. V září se firma dohodla, že koupí podíl 14,16 procenta v ruské ropné firmě Rosněfť za 9,1 miliardy USD (188,2 miliardy Kč).