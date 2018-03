Peking - S vydatnou finanční podporou může počítat čínský sport v přípravě na domácí zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022. Oficiální partner her Bank of China dnes oznámila, že v příštích šesti letech přispěje na rozvoj zimních sportů v zemi částkou 30 miliard jüanů (přes 98 miliard korun). Cílem je zapojit do sportování na sněhu a ledu sto milionů Číňanů.

Na domácí půdě bude chtít nejlidnatější země světa výrazně vylepšit bilanci z letošní olympiády v Pchjongčchangu, kde získala jedinou zlatou medaili, šest stříbrných a dvě bronzové. V hodnocení států obsadila Čína šestnácté místo.

Peking se stane prvním městem, které uspořádá letní i zimní olympiádu. V roce 2008 domácí reprezentanti hry zcela ovládli. I po ztrátě několika medailí za doping vládnou pořadí zemí s 48 zlatými, 22 stříbrnými a 30 bronzovými medailemi.