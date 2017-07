Praha - Cyklista Ondřej Cink vnímá svůj první start na Tour de France jako velký sen, který se stal nečekaně brzy skutečností. Právě slavný etapový závod, jehož 104. ročník odstartuje v sobotu časovkou jednotlivců v Düsseldorfu, byl jedním z hlavních lákadel, jimž podlehl při zvažování přestupu z horských kol mezi silniční profesionály.

"Je to přesně tak, i kvůli Tour jsem zvolil silnici. Start na ní je pro mě splněný sen. Je to vrchol asi pro každého cyklistu. I kvůli tomu jsem přecházel z biků na silnici. Jen jsem upřímně řečeno nečekal, že ta příležitost přijde už takhle brzo," řekl ČTK Cink, který již v úterý ráno zamířil do Německa, kde letos věhlasný podnik začne.

Na Cinka se usmálo štěstí s přispěním smůly kolegů z týmu Bahrajn-Merida. "Byl jsem nominován do širší nominace, pak jsem byl zvolen jako náhradník a říkali jsme si předběžně, že tu první sezonu pojedu asi spíše Vueltu, abych si osahal závody Grand Tours. Ale zdravotní problémy ostatních našich závodníků mě tam posunuly. Vypadli tři jezdci a vykrystalizovalo to nakonec takhle," popsal.

Je patrné, že s ním jsou šéfové stáje spokojení. Jejich důvěru si získal velmi brzy. "Určitě tomu hodně napomohlo i mé vystoupení na závodě Kolem Švýcarska, kde jsem předvedl dobré výkony," připomněl nedávný etapový podnik, kde skončil devatenáctý. "V týmu jsou zatím spokojení, asi ani sami nečekali, že bych se adaptoval tak rychle," doplnil držitel bronzu z předloňského MS horských kol a světový šampion kategorie do 23 let z roku 2012.

Nejvíce se v nadcházejících týdnech těší na atmosféru závodu, ale připouští i určité obavy. "Bojím se hlavně délky závodu, k tomu mám velký respekt," nezastíral. Žádného ze zkušenějších krajanů ale zatím ještě s prosbou o radu nekontaktoval. "S nikým jsem v tomto směru nekomunikoval, snad na to ale bude ještě čas," uvedl.

Podpoří ho během závodu přímo na místě i jeho nejbližší? "Na startu nebudou, ale pak se plánuje nějaký výjezd z domova na ty etapy do hor ve třetím týdnu," prozradil Cink s vírou, že stále bude součástí pelotonu. "Můj soukromý cíl je závod dokončit a dojet do Paříže, na první na Grand Tour mi to bude bohatě stačit," pousmál se.

Jeho tým bude usilovat předně o úspěch v podobě vítězství v některé z etap. "Jedeme tam s dobrým sprinterem, budeme chtít urvat výhru v rovinatých etapách. Já budu mít za úkol starat se o našeho lídra Iona Izagirrea v horách a dát mu maximum podpory, chtěli bychom ho mít v desítce celkového pořadí. I on bude chtít určitě vyhrát nějakou etapu," nastínil Cink.

Z přestupu na silnici má zatím velmi pozitivní pocity. "Všechno dopadlo podle mých představ. Možná jsem nečekal ani tak dobrý start do té kariéry na silnici. Skoro na všech závodech, co jsem absolvoval, jsem zajel dobré výsledky. Je to spíš těžší v tom, že si musím zvykat na jiné závodění. Občas jsem se na etapákách trápil, ale naposledy Kolem Švýcarska jsem se cítil o mnoho lépe," dodal.