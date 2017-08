Peking - Čínské společnosti utratí v příštím desetiletí za nákupy a investice do firem v zahraničí 1,5 bilionu dolarů (33,4 bilionu Kč). To je o 70 procent více než v předchozím desetiletí. Částka prudce vzroste, přestože regulátoři doma i v zahraničí se snaží blokovat některé dohody. Vyplývá to ze zprávy právní firmy Linklaters LLP specializující se na poradenství při fúzích a akvizicích, kterou zveřejnila agentura Bloomberg.

Vládní politika povzbuzuje čínské firmy, aby investovaly do výrobních kapacit, zejména do vyspělé technologie. Mezinárodní obchod pak pomůže pokračovat v těchto dohodách. V minulých deseti letech čínští kupci utratili za majetek v jiných zemích 880 miliard USD.

Zda bude nabídka od čínské firmy nakonec přijatá, bude záviset na schopnosti těchto firem překonat obavy o národní bezpečnost a státní zájmy v dané zemi. Loni tyto obavy způsobily krach dohod v hodnotě 75 miliard USD, uvádí Linklaters. Čína také bude muset ustoupit mezinárodnímu tlaku, aby liberalizovala své trhy.

Regulační úřady většinou blokují nabídky Číňanů na společnosti z průmyslových odvětví, která jsou považována za důležité pro národní hospodářství nebo národní bezpečnost, jako infrastruktura a technologie.

Oživení fúzí a akvizic bude také záviset na tom, zda čínská vláda zmírní postoj vůči velkým zámořským akvizicím. Někteří členové vlády považují tyto dohody za hrozbu ekonomického růstu země. Regulátoři zvažují, zda tyto obrovské akvizice a nárůst dluhu, protože firmy si často na tyto akvizice půjčují, nepředstavují nebezpečí pro čínský bankovní systém a ekonomiku.