Peking - Čína, další země jihovýchodní Asie a jejich komunity po celém světě v noci na sobotu oslaví příchod nového lunárního roku. Oslavy jsou spojené s řadou tradic, jako je dávání dárků v červeném papíře, protože červená je barvou štěstí a života, a příjemci má zajistit požehnaný rok. K čínskému novému roku se ale váže i řada tabu, jejichž přehled připravil server The Telegraph.

Co by tedy lidé na čínský Nový rok, který letos připadne na 28. ledna, neměli dělat?

LÉKY

- vzít si léky první den lunárního roku znamená, že bude člověk nemocný po celý rok.

SNÍDANĚ

- neměla by se jíst ovesná kaše, protože se předpokládá, že ovesnou kaši mají k snídani jen chudí lidé. A nikdo přece nechce vkročit do nového roku jako chudý, to je pokládáno za špatné znamení.

PRÁDLO

- lidé neperou prádlo první ani druhý den nového roku, protože ty jsou oslavovány jako narozeniny vodního boha Šuej-šena.

VLASY

- první den nového roku si nikdo nesmí mýt vlasy. V čínštině se vlasy vyslovují a píší stejně jako první znak výrazu fa-cchaj, který znamená zbohatnout. A proto se nepokládá za dobré "smýt si bohatství".

OSTRÉ PŘEDMĚTY

- člověk by se měl vyvarovat používání nožů a nůžek, protože jakákoli nehoda je pokládána za špatné znamení a potenciální zmenšení bohatství.

CHODIT VEN

- žena by neměla vycházet z domu, jinak ji bude provázet smůla po celý rok. Vdaná dcera nesmí navštívit dům svých rodičů, protože by jim to mohlo přinést smůlu a způsobit celé rodině ekonomické těžkosti.

KOŠTĚ

- pokud v tento den zametáte, odmetete si pryč bohatství.

PLAČÍCÍ DĚTI

- předpokládá se, že dětský pláč přináší rodině smůlu, a proto se rodiče ze všech sil snaží udržet děti šťastné.

KRÁDEŽ

- pokud vám někdo vybere kapsy, pokládejte to za předzvěst toho, že vám v nadcházejícím roce bude ukraden celý majetek.

DLUHY

- na nový rok by se neměly půjčovat peníze a všechny dluhy by se měly splatit do předvečera nového roku. Ovšem pokud vám někdo dluží peníze, nechoďte do jeho či jejího domu, pokud nechcete mít celý rok smůlu.

PRÁZDNÁ NÁDOBA NA RÝŽI

- vypotřebovat všechnu rýži může způsobit značnou úzkost, protože přestat vařit během oslav nového roku se pokládá za špatné znamení.

POŠKOZENÉ ŠATY

- mít na nový rok potrhané nebo ošuntělé šaty může přivolat smůlu po zbytek roku.

ZABÍJENÍ ŽIVOČICHŮ

- krev je pokládána za špatné znamení, takže zabíjet něco živého může přivolat smůlu, stejně jako když se člověk pořeže.

BÍLÁ A ČERNÁ

- bílé nebo černé šaty jsou zakázané, protože tyto dvě barvy jsou tradičně spojené s truchlením.

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

- podle tradice musejí lidé zůstat v předvečer nového roku vzhůru, a jeho příchod uvítat petardami a ohňostroji, aby zaplašili zlé duchy a Niena - novoroční příšeru.

DÁVAT URČITÉ DARY

- hodiny, nůžky a hrušky - to jsou dary, které mají v čínské kultuře zlý význam.

