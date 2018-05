Peking/Teherán - Čína otevírá nové vlakové spojení s Íránem. V období, kdy Spojené státy oznámily odchod od íránské jaderné dohody a chystají nové protiíránské sankce, Čína své obchodní vztahy s islámskou republikou naopak posiluje. První nákladní vlak se na novou trasu o délce 8352 kilometrů ze severočínského města Pa-jen nur do Teheránu vydal ve čtvrtek. Veze slunečnicová semínka a do cíle má podle agentury Nová Čína dorazit za 15 dní. Tedy o 20 dní dříve, než by trvala cesta po moři.

Po skončení sankcí proti Teheránu se Čína a Írán před dvěma lety dohodly, že svůj vzájemný obchod v následujícím desetiletí více než zdesateronásobí na 600 miliard dolarů (12,8 bilionu Kč), napsal server týdeníku Der Spiegel. Pro Peking je propojení s Íránem důležitou součástí nové Hedvábné stezky - rozsáhlého infrastrukturního projektu, v jehož rámci mají vzniknout nové hospodářské koridory z Číny do Evropy a do Afriky. Vystoupení USA z nukleární dohody s Íránem čínská vláda ostře kritizovala.

Spojené státy dnes oznámily zavedení sankcí vůči šesti osobám a třem firmám, které podle nich financovaly íránské revoluční gardy, elitní složku íránských ozbrojených sil. Washington po úterním oznámení uvedl, že po přechodném období 90, případně 180 dnů budou obnoveny veškeré sankce, které platily před uzavřením jaderné dohody s Teheránem v roce 2015. Týkat se budou například ropných firem, dodávek kovů a dalších surovin, prodeje automobilů a letadel nebo íránského bankovního sektoru.