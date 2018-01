Peking - Čína chystá výstavbu technologického parku zaměřeného na vývoj umělé inteligence. Hodlá do něj investovat 13,8 miliardy jüanů (2,1 miliardy USD;45 miliard Kč). Oznámila to dnes agentura Nová Čína. Areál bude stát na západním předměstí Pekingu na ploše téměř 55 hektarů a dokončen by měl být do pěti let. Předpokládá se, že areál bude sídlem pro zhruba 4000 firem.

Čína má v oblasti umělé inteligence vysoké ambice. Loni v červenci vláda oznámila, že země se chce dostat na pozice světového lídra do roku 2030. Hodnota sektoru by měla dosahovat jednoho bilionu jüanů.

Rozvoj umělé inteligence Peking podporuje nejen kvůli projektům jako jsou třeba chytrá města, ale i kvůli vojenskému potenciálu, což znepokojuje zahraničí. Spojené státy s obavami sledují čínské investice do amerických start-upů a chystají se zpřísnit kontrolu nad touto oblastí, poznamenal server televize CNBC.

V úterý vláda kvůli obavám ohledně národní bezpečnosti zablokovala prodej americké společnosti MoneyGram International do rukou čínské firmy Ant Financial. Ta je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba.

Někteří experti přirovnávají konkurenci mezi USA a Čínou v oblasti umělé inteligence k vesmírným závodům USA a Ruska v 50. letech. Spojené státy podle nich teď mají navrch.