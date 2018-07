Peking/Washington - Obchodní konflikt mezi dvěma největšími ekonomikami světa, USA a Čínou, se dnes vyostřil. USA o půlnoci místního času (6:00 SELČ) začaly uplatňovat clo ve výši 25 procent na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů (753 miliard Kč) ročně. Čína okamžitě reagovala protiopatřením ve stejném rozsahu a obvinila USA ze zahájení největší obchodní války. Podle analytiků může mít spor zásadní dopad na spotřebitele, zaměstnance, firmy, investory a světovou politiku a v případě vypuknutí světové obchodní války by Česká republika patřila mezi nejohroženější ekonomiky kvůli přílišné závislosti na automobilovém průmyslu a vývoji v eurozóně.

Dnešní zavedení cel je součástí ochranářské politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle něj mají cla za cíl ukončit "nekalé převody amerických technologií a duševního vlastnictví do Číny" a ochránit americká pracovní místa. Trump již dříve pohrozil, že je připraven zavést další cla. Celkem by se mohla dotknout zboží v objemu 550 miliard dolarů, což je více, než činil celkový loňský čínský dovoz do USA. V roce 2017 Čína do Spojených států dovezla zboží za 506 miliard USD.

Čínský premiér Li Kche-čchiang dnes prohlásil, že z obchodní války nikdo nevyjde jako vítěz a upozornil, že Čína by nikdy nezačala obchodní válku. Je však nucena přijmout protiopatření, aby ochránila své zájmy. Peking také dnes kvůli americkým dovozním clům podal stížnost u Světové obchodní organizace (WTO).

"Můžeme pravděpodobně říct, že obchodní válka byla oficiálně zahájena," citovala agentura Reuters profesora aplikované ekonomie na univerzitě Ťiao-tchung v Šanghaji Čchen Fej-sianga. "Pokud to skončí ve výši 34 miliard USD, bude to mít okrajový dopad na obě ekonomiky, ale pokud to vzroste na 500 miliard USD, jak řekl Trump, bude to mít velký dopad na obě země."

Cla na některé druhy amerického zboží dnes oznámilo i Rusko, které tak reaguje na dřívější americká cla na dovoz ocele a hliníku. Ruské ministerstvo hospodářství dnes uvedlo, že zavede cla ve výši 25 až 40 procent na dovoz optických vláken, strojů používaných při stavbě silnic, v ropném a plynárenském průmyslu a strojů na těžbu a zpracování kovů. Cla jsou zaměřena na výrobky, u kterých má Rusko k dispozici rovnocennou náhradu.

Dnešní zpráva amerického ministerstva obchodu současně ukázala, že deficit zahraničního obchodu USA se v květnu snížil na nejnižší úroveň za rok a půl a vývoz byl rekordní. Schodek obchodu s Čínou však vzrostl a od počátku roku se zvýšil o 4,4 procenta na 152,2 miliardy USD.

Obchodní spor v posledních týdnech zvířil finanční trhy, včetně akciového a devizového trhu a trhů s komoditami. Dnes však trhy na zavedení cel výrazněji nereagovaly, protože podle analytiků již bylo zavedení cel v obchodování předem zohledněno.

Podle modelu analytické společnosti Pictet Asset Management patří Česko mezi pětici zemí, které může nejvíce ohrozit obchodní válka mezi USA a Čínou. Kromě Česka na pátém místě jsou to ještě Lucembursko, Tchaj-wan, Slovensko a Maďarsko. Na tom, že Česko patří mezi nejohroženější ekonomiky se shodli i analytici oslovení ČTK.