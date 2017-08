Praha - Povědomí rodičů o tom, jak je důležité pečovat o první zuby dětí, se lepší. Zatímco dříve převažoval názor, že na mléčných zubech nezáleží, protože stejně vypadnou, v průzkumu společnosti AguaLife Institut letos v červenci označilo péči o tyto zuby 98 procent rodičů za důležitou. Výsledky průzkumu dnes představili novinářům zástupci AguaLife Institutu a projektu Dětský úsměv.

Podle průzkumu si 85 procent rodičů žáků 1. stupně základní školy myslí, že by se děti měly vzdělávat v oblasti zubního zdraví ve školách. Zhruba dvě třetiny rodičů by přitom upřednostnily dlouhodobý preventivní program a 72 procent praktický preventivní program. Školy však na takové programy nemají dostatek peněz a opakovaně naráží na problém, kdo je zaplatí, řekla ředitelka projektu Dětský úsměv Hana Zallmannová.

Pokud mají rodiče vydat peníze za nějakou aktivitu nad rámec výuky, upřednostňují často výlety, sportovní a kulturní akce. Z preventivních programů je zájem o zubní zdraví až za programy zaměřenými na drogy, kouření a gamblerství. "Přitom roční náklady na jedno dítě jsou jen 300 korun," uvedla dentální hygienistka a lektorka Dětského úsměvu Vendula Jaklová.

Zallmannová upozornila, že v ČR se za plomby z veřejného zdravotního pojištění vydá ročně 1,5 miliardy korun, což znamená, že pojišťovny platí pět milionů plomb ročně. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má zhruba 5,9 milionu pojištěnců, hradí zubařům na amalgámovou plombu 270 korun. Podle mluvčího Oldřicha Tichého se náklady VZP za tyto plomby pohybují kolem 750 milionů korun ročně. Na prevenci tak údajně nezbývají peníze.

Zubaři si také dlouhodobě stěžují, že pojišťovny náročnost ošetření zkažených zubů finančně podhodnocují. Podle Zallmannové činí průměrné hodinové náklady stomatologické praxe 1500 korun, za opravu zubního kazu u dítěte do šesti let pojišťovny vyplácí kolem 350 korun. Zubař by tak měl stihnout ošetřit více než čtyři dětské pacienty se zubním kazem za hodinu, což není reálné, dodala.

Odborníci zdůrazňují, že čistý zub se v drtivé většině případů nezkazí. Příčinou vzniku kazu je špatně odstraňovaný plak v důsledku špatného čištění zubů. První návštěva u zubaře má být nejpozději do 12 měsíců věku dítěte, pak každého půl roku. Díky pravidelným návštěvám by si dítě mělo na prostředí ordinace zvyknout, a pokud později opravdu bude nutné zub vrtat, nemělo by se už tolik bát.

Zubní kaz má v Česku polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých dětí. Příčinou je podle lékařů právě zanedbaná prevence. Například v Německu jsou návštěvy dentální hygieny dětem mezi 6. a 18. rokem dvakrát ročně hrazeny pojišťovnami. Průzkum společnosti AquaLife Institut ale ukázal, že v ČR to stále polovina rodičů dětí na 1. stupni základních škol považuje za zbytečné.