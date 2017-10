Praha - Chorvatský tenista Marin Čilič se zapsal do historie jako první vítěz dvouhry na Laver Cupu. Soutěž výběrů Evropy a světa se premiérově hraje v pražské O2 areně, kterou si pátý hráč světa nadmíru pochvaloval.

Čilič v úvodním utkání porazil Američana Francese Tiafoea dvakrát 7:6. První bod pro Evropu získal i za podpory kolegů Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří společně seděli za kapitánem Björnem Borgem. "Je to zábava, ale taky závazek, když víte, že za vámi sedí na lavičce Roger s Rafou a fandí mi. Jejich podpora určitě může mému výkonu dodat pár klíčových procent," řekl Chorvat.

S Federerem, Nadalem, Tomášem Berdychem, Rakušanem Dominicem Thiemem a Němcem Alexandrem Zverevem, s kterými tvoří Čilič tým starého kontinentu, se z turnajů dobře znají, ale nyní zažívají novou situaci. Nejsou soupeři, ale spoluhráči. "Máme mnohem víc času se lépe poznat než na turnajích. Díky tomu se hodně naučím, vidím jejich přístup a jak na sobě pracují. Je to velmi pozitivní zkušenost," řekl.

Laver Cup má v tenisu unikátní formát, je podobný golfovému Ryder Cupu, proto ho nechtěl Čilič srovnávat s grandslamovými turnaji. "Tam hrajeme za sebe, zatímco tady je na prvním místě tým. Trénujeme spolu, předáváme si zkušenosti, je to skvělá zkušenost. Trávíme s kluky z týmu čas, chodíme spolu na jídlo, vymýšlíme taktiku. Člověku to otevírá nové pohledy na tenis, může se inspirovat," řekl.

Nabízí se srovnání s Davisovým pohárem, tradiční soutěží národů, kterou Čilič hrál za Chorvatsko minulý týden. "V Davis Cupu je více tlaku. Tady to sice není tak fyzicky vyčerpávající jako Davis Cup (ten se hraje na tři vítězné sety), ale psychicky to je velmi náročné. Zápasy kratší a může se rozhodovat v super tie-breaku, tak si člověk nemůže dovolit slabší chvilku. Pro fanoušky je to atraktivní koncept," řekl Čilič.

V pražské O2 areně cítil "domácí" prostředí. Zaplněná hala byla nakloněna evropskému týmu. "Ze začátku bylo publikum trochu vlažnější, možná zprvu nevěděli, co očekávat. Ke konci zápasu už ale byla atmosféra bouřlivější. I když samozřejmě ne tak jako v Chorvatsku při Davis Cupu," porovnal osmadvacetiletý Čilič.

Ocenil ale kvalitu arény. "Je jedna z nejlepších na světě," řekl po utkání hraném na netradičně černém dvorci. Na jeho barvu si musel chvilku zvykat. "V prvních dnech občas nebylo úplně dobře vidět míček. Ale kurt takhle rozhodně vypadá jinak než jinde a je výjimečný. Stejně jako celý Laver Cup," řekl.