Kodaň - Brankář Marek Čiliak držel v sobotním duelu s Čechy dlouho naděje slovenských hokejistů na úspěch v úvodním utkání mistrovství světa v Kodani, ale nakonec byl po porážce 2:3 v prodloužení zklamaný. Gól na 2:2 inkasoval deset vteřin před koncem třetí třetiny od spoluhráče z Brna Martina Nečase. Další souboj svedli v úvodu nastavení a devatenáctiletý útočník po něm dopadl tvrdě na mantinel a zápas otřesený nedohrál, což Čiliaka hodně mrzelo.

Čiliak, který Kometě vychytal dvakrát za sebou v české extralize titul, předvedl v sobotu 39 úspěšných zákroků, ale stupňujícímu se tlaku nakonec neodolal. Slovensko náskok 2:1 neudrželo a v nastavení dovršil obrat Dmitrij Jaškin.

"Hodně to mrzí. Poslední vteřiny jsme měli sehrát jinak, dokopat to v útočném pásmu někde u mantinelu. Ale už je to za námi, musíme se z toho poučit, čeká nás hned další zápas (dnes se Švýcarskem). Mohly být tři body, ale také nemusely. Beru to tak, jak to je," řekl novinářům Čiliak.

Jeho klubový spoluhráč Nečas vlétl v samotném závěru třetího dějství po narážečce s Dominikem Kubalíkem do útočného pásma a prostřelil jej z pravého kruhu pod vyrážečku. "V první chvíli jsem si myslel, že puk držím, jenže pak jsem ucítil, že mi propadnul. Prostě dobrá střela na teploměr," popsal osmadvacetiletý odchovanec Zvolenu.

V úvodu prodloužení se na něj řítil Nečas znovu. Čiliak při zákroku vystrčil levý beton, o který český talent, patřící v NHL Carolině, zakopl. Nekontrolovaně narazil do zadního mantinelu a zůstal chvíli bezvládně ležet. Slovenský gólman byl první, kdo k Nečasovi spěchal zjistit, v jakém stavu je. "Hra mě v tu chvíli nezajímala, tam jde hokej stranou. Bál jsem se, aby mu nezapadl jazyk," líčil nepříjemné okamžiky Čiliak.

"Brnknul nebo zavadil o můj beton. Bylo to ve velké rychlosti, dost jsem se vylekal, když jsem ho viděl ležet na ledě. Nebylo to příjemné. Je jako můj brácha, zažili jsme toho spolu hodně a bál jsem se o něho," uvedl.

Na led přijela i nosítka, ale Nečas odešel po svých v doprovodu lékaře českého týmu Dušana Singera. Do konce zápasu zůstal na střídačce, prošel i mixzónou, ale pak z kabiny zamířil na nosítkách v sanitce na podrobnější vyšetření. Čiliak se s ním ještě po zápase bavil. "Jen chvilku jsme spolu mluvili. Říkal, že snad bude v pohodě. Ještě si o tom popovídáme na hotelu," dodal Čiliak.