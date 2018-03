Třinec (Frýdecko-Místecko) - Nestává se často, aby hráč, který vstřelí v rozhodujícím sedmém utkání hokejového play off hattrick, nebyl hrdinou zápasu. Tři góly Ondřeje Kovařčíka ale v Třinci přebil David Cienciala, který sedmi asistencemi režíroval domácí výhru 8:1 nad Pardubicemi. Mladý útočník Ocelářů zároveň vyrovnal 21 let starý rekord české extraligy Tomáše Sršně, který zaznamenal sedm bodů (5+2) v semifinále shodou okolností také proti Pardubicím.

"Sám to nechápu, jak to tam napadalo. Tohle jsem zažil naposledy tak v šesté sedmé třídě. Samotnému mi to ještě nedochází. Jsem za to rád, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a postoupili dál a že můžeme dále bojovat," uvedl Cienciala, který zaznamenal sedm přihrávek v součtu všech 52 kol základní části této sezony.

Dnešní výkon i vítězství, kterým Oceláři postoupili po třech letech do semifinále, věnoval tátovi Romanovi. Úspěšný trenér mládeže Ocelářů, který vedl i Davida Krejčího nebo Davida Pastrňáka, zemřel před šesti lety. "Pro něho hraji hokej. Myslím si, že se na mě dívá a že by byl pyšný," dodal.

První třetina přitom vůbec nenasvědčovala, že se schyluje k něčemu mimořádnému. Skončila bez gólů, ale hned po 36 sekundách druhé části otevřel skóre Tomáš Marcinko, který i bez rukavice doklepl puk do prázdné branky. "Je to bojovník, šel by tam i se zlomenou rukou," ocenil Cienciala, který si myslí, že první gól byl klíčem k úspěchu. "Kdo v sérii skóroval jako první, tak zápas i vyhrál. Po tom prvním to z nás spadlo, nakopli jsme se a šlo to," pousmál se.

U zbylých sedmi tref asistoval Cienciala. Sice mu nejdříve v gólové šanci přeskočil puk hokejku, ale ještě v témže střídání připravil gól na 2:0 pro Ondřeje Kovařčíka. Na konci druhé třetiny měl na kontě už čtyři asistence, další tři přidal v závěrečné třetině. "Co jsem tam hodil, to tam kluci super trefili," řekl Cienciala, jehož výkon se neobešel bez narážek. "Že jsem to hrál jak v přípravce. Jinak zatím nic," prozradil.

Cienciala nepociťoval před rozhodujícím zápasem nervozitu, přestože favorizovaný Třinec se v sérii s Pardubicemi trápil a minulé utkání prohrál 3:6. "Každý zápas si užívám a není nic lepšího než hrát sedmý rozhodující v play off. Neměli jsme důvod být dole. V play off to ani jinak nejde, jinak to nezvládnete. Hodili jsme to za hlavu a odpověděli tímto výsledkem," uvedl Cienciala.

Sérii, ve které vítězily jen domácí týmy, uzavřeli Oceláři excelentním vystoupením. V první třetině soupeři povolili jen dvě střely a jediný gól inkasovali až v závěru za stavu 8:0.

"Prostě jim to tam napadalo. Na co jsme sáhli, to tam spadlo. Ale myslím, že se to odrazilo od toho, že jsme tahali za jeden provaz a každý dělal to, co měl," řekl Cienciala. "Celkově to ale byla to neskutečná bitva. Oni hráli fakt perfektně, klobouk dolů. Bylo to proti nim strašně těžké," uzavřel třinecký útočník, který neřeší, zda v dalším kole narazí na Hradec Králové nebo Kometu Brno. Ať tak či tak, očekává zase velkou bitvu.