Washington - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zveřejnila na internetu téměř 13 milionů stránek odtajněných dokumentů, které byly dosud přístupné pouze ze čtyř počítačů v národním archivu v Marylandu. V online knihově je zároveň mnoho materiálů, které se týkají Československa.

Podle CNN tyto dokumenty objasňují aktivity rozvědky během konfliktů ve Vietnamu a Koreji a studené války a jsou mezi nimi i dokumenty týkající se údajných spatření UFO a programu CIA, jenž zkoumal možné využití různých parapsychologických postupů.

Záznamy pocházejí z doby od vzniku CIA v roce 1947 a jdou až do 90. let. "Není to žádný výběr," zdůraznila mluvčí CIA Heather Horniaková. "Je tam celá historie, dobré i špatné," dodala.

Žádný z dokumentů není odtajněný čerstvě, nicméně miliony stránek byly upraveny. Podle Horniakové ale byly tyto zásahy pouze "lehké" a jejich smyslem byla ochrana zdrojů a metod, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit národní bezpečnost.

Na stránce CIA je mnoho odkazů na Československo. Například zpráva z roku 1947 informuje o stavu tankového arzenálu v zemi a v dokumentu z roku 1954 se píše o "zprávách ze slovenského posádkového města Košice, které naznačují, že československá armáda nyní vlastní, a to pouze na krátký čas, polní atomové dělo". Podle těchto zpráv byly hlášeny také tajné střelecké testy za přítomnosti sovětských expertů.