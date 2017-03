Washington - Přehled údajných kybernetických praktik americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), který v úterý zveřejnil server WikiLeaks, obsahuje mimo jiné informace o sekci Umbrage. Ta podle dokumentů z WikiLeaks shromažďovala postupy ostatních hackerských skupin z celého světa, takže se při průnicích do cizích systémů mohla vydávat například za ruské či čínské hackery. Takový postup by byl podle médií mimořádně citlivou záležitostí, neboť Spojené státy v současné době řeší skandál možného zasahování Ruska do loňských prezidentských voleb.

CIA a ani žádné jiné americké úřady oficiálně nepotvrdily, že zveřejněné dokumenty jsou skutečně pravé. Portál Wired v této souvislosti poznamenal, že v každém případě nynější kauza vyvolává zmatek, který expertům zkomplikuje rozeznávání faktů a běžným lidem umožní v materiálech vidět cokoli budou chtít.

V dokumentech například není podle Wired vůbec nic, co by spojovalo CIA s prohlášením prezidenta Donalda Trumpa, že ho jeho předchůdce nechal v sídle Trump Tower odposlouchávat. Rovněž na WikiLeaks chybí důkazy, že se CIA záměrně snažila Rusům připsat napadení serverů Demokratické strany USA. V internetové době, ve které žijeme, to ale není vůbec nutné, poznamenal Wired s tím, že data na WikiLeaks představují skvělou munici pro popírače ruských kybernetických zásahů.

Jen krátce poté, co WikiLeaks zpřístupnil dokumenty, se začaly šířit spekulace o tom, že CIA ruské hackerské útoky zinscenovala, aby podkopala Trumpovu kandidaturu. Kontroverzní komentátor a novinář Milo Yiannopoulos, kterého agentura Reuters označuje za provokatéra a příznivce krajní pravice, na svém webu popsal, jak se CIA dokáže vydávat za ruské hackery.

Zdrojem spekulací je právě sekce Umbrage, která podle dat z WikiLeaks, vytvořila katalog cizích hackovacích postupů. Pokud tomu tak skutečně bylo, znamenalo to pro CIA značné rozšíření kybernetických aktivit, neboť mohla používat nástroje či metody, o kterých se ví, že je využívají například ruští hackeři. Digitální stopy, které by po sobě v takovém případě američtí hackeři zanechali, by nemířily na CIA nebo USA, ale na Rusko. Americká média zmíněné digitální stopy přirovnávají například ke kulkám nalezeným na místě činu, které jsou forenzní experti schopni jednoznačně přiřadit ke konkrétní zbrani.