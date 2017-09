Český brankář týmu New York Rangers Ondřej Pavelec sleduje souboj svého spoluhráče Alexeje Bereglazova (vlevo) a útočníka týmu New York Islanders Connora Jonese.

Český brankář týmu New York Rangers Ondřej Pavelec sleduje souboj svého spoluhráče Alexeje Bereglazova (vlevo) a útočníka týmu New York Islanders Connora Jonese. ČTK/AP/Jessica Hill

New York - Osmnáctiletý český talent Filip Chytil se bodově prosadil i v druhém utkání za New York Rangers. Při páteční porážce 1:2 v Bridgeportu s hokejisty New York Islanders si zlínský odchovanec připsal asistenci u gólu Vinniho Lettieriho na 1:1. V brance Jezdců odchytal první dvě třetiny Ondřej Pavelec a inkasoval dvakrát z 15 střel. Přihrávky si vedle Chytila připsali také Ondřej Palát z Tampy Bay, Dmitrij Jaškin ze St. Louis a Lukáš Sedlák z Columbusu.

Chytil, jehož Rangers draftovali v červnu v prvním kole na 21. místě, se znovu ukázal v dobrém světle. Po středeční vítězné trefě proti New Jersey (4:3 v prodloužení) čtyři vteřiny před koncem z přesilovky čtyř proti třem se opět bodově prosadil v početní výhodě. Při hře pěti proti třem nabil na levý kruh Lettierimu, který překonal Slováka Jaroslava Haláka.

Třicetiletý Pavelec v druhém vystoupení za Rangers poprvé kapituloval. V pondělí nastoupil v městském derby s Islanders doma a při vítězství 1:0 v prodloužení pochytal za prvních 40 minut všech deset střel. Tentokrát ho Ostrované prověřili 15 pokusy, na dva z nich kladenský odchovanec nestačil.

"Každý den se cítím dobře a lépe. Tréninkový kemp je proces složený ze spousty práce. Jsem šťastný za každou minutu, kterou odehraju. V brance a v brankovišti se začínám cítit pohodlně, protože trénink a zápas jsou dvě odlišné věci. Zatím jsem odehrál čtyři třetiny. Každou minutou se to lepší," pochvaloval si i přes prohru Pavelec.

Výkon mužstva se zamlouval i trenérovi Rangers Alainu Vigneaultovi. "Podle mě jsme předvedli určitou šikovnost. V útoku to nebylo špatné. Možná jsme se dostatečně netlačili před branku, jinak bychom tím ztížili gólmanovi život. Po většinu času tam byla spousta dobrých věcí," uvedl Vigneault.

Palátova nahrávka pomohla k vítězství Lightning nad Nashvillem 3:1. V 16. minutě se v přesilové hře zapojil do akce, po které Nikita Kučerov po přihrávce kapitána Stevena Stamkose zvýšil náskok domácích na 2:0.

Stamkos nastoupil za Tampu Bay poprvé od 17. listopadu. Opora Lightning se v minulé sezoně představila pouze v 17 utkáních, než ji zranění kolena vyřadilo ze hry do konce ročníku. Proti Predators zaznamenal Stamkos dvě asistence a byl zvolen druhou hvězdou večera.

Jaškin při výhře na ledě Washingtonu 4:0 přispěl rovněž k vítěznému gólu, který vstřelil v 18. minutě po jeho bekhendové přihrávce od mantinelu z brankoviště Robert Thomas. Kombinaci se Sedlákem zakončil v 53. minutě duelu s Pittsburghem trefou na 3:3 Pierre-Luc Dubois, ale Columbus nakonec prohrál s vítězem Stanleyova poháru z posledních dvou let 3:4.

Přípravné zápasy před NHL:

Columbus - Pittsburgh 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky: 21. a 53. Dubois (na druhou Sedlák), 48. Gaunce - 5. Miletic, 39. Sprong, 53. Aston-Reese, 59. Määttä.

Washington - St. Louis 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky: 18. a 53. Thomas (na první Jaškin), 19. Bleackley, 57. Kostin.

Toronto - Buffalo 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 34. Rielly, 59. Komarov, 60. W. Nylander.

Tampa Bay - Nashville 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 1. Hedman, 16. Kučerov (Palát), 44. Gourde - 55. Watson.

New York Islanders - New York Rangers 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) hráno v Bridgeportu

Branky: 22. Bailey, 32. Beauvillier - 23. Lettieri (Chytil). Brankář Ondřej Pavelec (Rangers) odchytal 40 minut, z 15 střel dvakrát dvakrát inkasoval a úspěšnost zákroků měl 88,2 procenta.

Calgary - Arizona 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 13. a 40. Gaudreau, 16. Ferland, 46. Jankowski - 10. Kempe, 53. Mayo.

Edmonton - Vancouver 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Branky: 26. a 53. Yamamoto, 40. a 45. Pakarinen, 20. Draisaitl - 14. Carcone, 45. Rodin, 55. Chatfield.

Anaheim - Los Angeles 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 29. Rakell, 36. Megna, 56. Hults, 59. Silfverberg - 10. Auger, 59. Luff.