Stockholm - Gólem a asistencí nezabránil osmnáctiletý útočník Filip Chytil porážce českých hokejistů v závěrečném utkání na Švédských hrách ve Stockholmu s Ruskem 2:4. V generálce před mistrovstvím světa v Dánsku vyšli svěřenci trenéra Josefa Jandače ve všech třech duelech naprázdno a nenavázali na suverénní vystoupení na Carlson Hockey Games v Pardubicích.

Podle Chytila český tým podal lepší výkon než ve čtvrtek se Švédy (1:3) a v sobotu s Finy (2:5). "Ze začátku jsme je chvílemi přehrávali. Konečně jsme hráli to, co jsme chtěli celý turnaj, ale až dneska to vyšlo. Dali jsme gól v přesilovce, to nás nakoplo. Pak jsme ale dvakrát inkasovali po našich chybách," řekl novinářům Chytil.

Češi sice vedli po trefě Dmitrije Jaškina, ale po chybách Adama Musila a Marka Hrbase sborná v první třetině otočila stav. "To se bohužel stává. Je to hokej, hra chyb. My jsme udělali dvě výrazné a oni je bohužel potrestali. Stává se to, ale samozřejmě se toho musíme vyvarovat," podotkl Chytil. "Byl to turnaj, ale pořád jenom příprava. Nic se nestalo. Poučíme se z toho a bude to lepší, věřím v to."

Měl radost z využitých přesilovek, na obou gólech měl útočník New York Rangers s devíti starty v NHL podíl. "Spadlo mi to tam. Dali jsme dva góly v přesilovkách, což je pozitivní. Můj výkon mohl být ještě trochu lepší. Hrál jsem všechny zápasy a už jsem cítil únavu. Měl jsem vysoký ice time (čas na ledě) a na konci mi už docházely síly," uvedl Chytil.

Omlazený český kádr nastoupil do utkání se sbornou s věkovým průměrem 23,5 roku a podle Chytila je šance pro mladé talenty velice přínosná. "Nejstaršímu centrovi bylo 21 let. Práce s mladými je důležitá, jsme rádi, že tu můžeme být. Dokázali jsme si, že můžeme hrát vyrovnaně i proti hráčům z KHL a NHL. Je škoda, že jsme aspoň jeden zápas nevyhráli, ale pro nás všechny je to skvělá zkušenost," řekl Chytil.

Češi v přípravě na šampionát v Dánsku drželi až do Švédských her neporazitelnost, nakonec v ní měli bilanci sedmi výher a tří porážek. Poslední výsledky týmu podle Chytila sebevědomí nesrazí. "Ani jeden zápas jsme nehráli v plné sestavě, pokaždé někdo chyběl, trenéři hodně zkoušeli. V Pardubicích jsme prošli bez prohry, teď se to změnilo. Věřím, že špatná nálada nebude. Musíme to hodit za hlavu," dodal Chytil.

Nestrašil: Potvrdilo se, že na této úrovni se každá chyba trestá

Třetí porážku v řadě po sedmi vítězných utkáních utrpěli čeští hokejisté v závěru přípravy na mistrovství světa. Na stockholmském výsledku 2:4 s Ruskem se podepsaly zejména individuální chyby, ale Andrej Nestrašil je nezveličoval. Nejdůležitější podle sedmadvacetiletého útočníka zůstává, aby se z nich mužstvo poučilo.

"Nechci ty výkony shazovat. Když je v týmu hodně mladých kluků, což tady přesně jsme, chyby se stanou. A buďme rádi, že se staly dneska. Třeba jsme si to vybrali a poučíme se z nich do dalšího zápasu, který už bude na mistrovství světa a bude moc důležitý. Potvrdilo se nám, že na této vrcholové úrovni se každá chyba trestá," řekl Nestrašil novinářům.

"Nechtěl bych to ale házet na jednotlivce, že jsme kvůli nějakým velkým hrubkám prohráli zápas. Chyba se stane. A stává se jich spousta, ale my si musíme navzájem pomoci, vždyť je nás tam přes dvacet a jsme za to všichni zodpovědní. Beci to navíc mají těžší než my útočníci, za nimiž jsou obránci a ještě brankář," připomněl Nestrašil.

Snažil se i povzbudit ty, kteří chybovali. "Chyby ten dnešní zápas rozhodly, ale já bych si s tím na místě kluků nelámal hlavu. Jsme mladý tým, který se musí učit. Je třeba se poučit a v dalších zápasech ty chyby nedělat," zdůraznil.

Čechy mohl přes porážku hřát alespoň výrazně lepší výkon než v předchozích vystoupeních na severu Evropy. "Bavili jsme se o tom s klukama, že chceme vyhrát každý zápas, ale když už se nějaký prohraje, tak chceme alespoň odcházet do kabin s vědomím, že jsme odvedli dobrý výkon a měli šanci vyhrát, že jsme byli v zápase celých 60 minut a mohli uspět. To tam dnes v porovnání s předchozími zápasy bylo," řekl Nestrašil.

"Proti Finům jsem nehrál, ale se Švédy to byl kolotoč, při němž jsme vůbec nestíhali a dělali spoustu chyb. Jejich kvalita je obrovská. Dnešní zápas byl z těch tří nejlepší a doufejme, že takhle budeme hrát dál," dodal Nestrašil.

Špaček: Vynikající výkon, ale popravily nás totální chyby

Nejlepším výkonem na turnaji, přesto opět bez bodového zisku, zakončili čeští hokejisté své vystoupení na Švédských hrách proti Rusku. Podle asistenta trenéra Jaroslava Špačka stály za porážkou 2:4 především velké chyby českých hráčů, kvůli nimž mohli jen těžko pomýšlet na první bodový zisk v závěrečném turnaji Euro Hockey Tour.

"Myslím, že dnes jsme podali výborný výkon. Dobře jsme bruslili, měli jsme dobrý pohyb a poté, co jsme měli včera nějaké pohovory s obránci, tak si myslím, že dnes to dávali včas a útočníci měli více prostoru, bojovali, bruslili a dohrávali souboje. Myslím, že ten výkon byl vynikající, ale popravily nás totální chyby a proti takovému soupeři je pak těžké vyhrát," zhodnotil zápas Špaček.

Několik zkušenějších hráčů dnes dostalo volno. "Jde o hráče, kteří měli některá nedoléčená zranění a nechtěli jsme riskovat, že by se dnes mohlo ještě něco přihodit. Naopak jsme měli v sestavě hráče, které jsme chtěli ještě vidět a nad nimiž visely otazníky," vysvětlil Špaček.

Turnajová generálka na mistrovství světa, které v Dánsku začne v pátek a do nějž čeští hokejisté vstoupí sobotním duelem proti Slovensku, výběru kouče Josefa Jandače v mnoha ohledech vůbec nevyšla. Přesto podle Špačka šlo na vystoupení v Södertälje a ve Stockholmu najít i pozitiva.

"Dali jsme dnes dva góly v přesilovce, ale také nám některé další nevyšly. Včera s Finy jsme možná trochu propadli, ale jinak si myslím, že speciální týmy (na přesilovky a oslabení) splnily, co jsme od nich očekávali," ocenil Špaček.

"My bychom od nich ale také potřebovali, aby nám daly takové to momentum a dostaly nás do zápasu ještě víc. Včera (s Finskem) jsme měli zbytečně moc vyloučených, pak jsme měli přesilovku a nedostali jsme se, kam jsme chtěli. Musím však souhlasit, že ta čísla vypadají docela dobře," doplnil Špaček.

Počet hráčů v nominaci, kterou trenér Jandač oznámí po návratu do Prahy, bude stále ještě o něco větší, než kolik umožňují napsat na soupisku regule šampionátu. "Pořád bychom chtěli mít ještě o něco širší tým. Stále čekáme na výsledky, jak to dopadne v Americe, nicméně budeme brát zase trošku více hráčů a pak se rozhodneme podle momentální formy, koho dopíšeme. Myslím, že v nominaci budeme mít 15 útočníků a devět beků," řekl Špaček.