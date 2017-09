Hokejista New Yorku Rangers Filip Chytil se chystá přihrávat, sleduje ho obránce New Jersey Devils Ben Lovejoy.

Hokejista New Yorku Rangers Filip Chytil se chystá přihrávat, sleduje ho obránce New Jersey Devils Ben Lovejoy. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Skvělou premiéru v dresu New York Rangers má za sebou osmnáctiletý český hokejový útočník Filip Chytil, který ve středečním přípravném zápase rozhodl čtyři vteřiny před koncem prodloužení o výhře nad New Jersey 4:3. Za Devils skóroval Pavel Zacha. K vítězství Washingtonu v Montrealu 4:2 přispěl jednou trefou forvard Jakub Vrána.

Chytil se prosadil v přesilové hře čtyř proti třem po přihrávce norské hvězdy Matse Zuccarella, který jej uvolnil na pravém kruhu. "Byl to skvělý pocit vstřelit gól v prodloužení. Moje první branka a hned vítězná. Mats Zuccarello mi skvěle nahrál. Vystřelil jsem a byl to gól. Jsem rád, že jsme vyhráli," líčil šťastný Chytil na oficiálních stránkách klubu.

Video: Sestřih z utkání NY Rangers - New Jersey

Rangers odchovance Zlína draftovali v červnu v prvním kole na 21. místě. Rodák z Kroměříže dostal při debutu na ledě prostor téměř na 19 minut. Skoro polovinu času to bylo v přesilových hrách, v utkání hrál ve středu prvního útoku s Zuccarellem a Chrisem Kreiderem.

Chytil byl vyhlášen druhou hvězdou utkání a i na trenéra Alaina Vigneaulta udělal dobrý dojem. "Odehrál slušné utkání. Při premiéře ukázal bruslařské dovednosti a šikovnost. Není pochyb o tom, že má v sobě něco ohromného," potěšilo kouče Rangers.

Zacha se zapsal mezi střelce ve 25. minutě v přesilové hře, kdy vyrovnal na 1:1. Překonal gólmana Henrika Lundqvista tečí ze vzduchu po nahození Drewa Stafforda. Devils v zápase vyrovnali celkem třikrát, ale díky Chytilovi se radovali Rangers.

Skórovat se podařilo také Vránovi, jenž v 10. minutě duelu proti Montrealu zvýšil na 2:0 pro Capitals. Za domácí Canadiens nastoupili poprvé také obránce Jakub Jeřábek a útočník Aleš Hemský a oba si připsali po jedné přihrávce.

Video: Sestřih z utkání Montreal - Washington

Michal Neuvirth pomohl 16 úspěšnými zákroky k vítězství Philadelphie nad New York Islanders 3:2 v prodloužení. Český brankář inkasoval jen ve třetí minutě, kdy jej překonal v přesilové hře pěti proti třem Matthew Barzal. Po 40 minutách přepustil Neuvirth místo v brankovišti Lelandu Irvingovi.

Šestadvacetiletý Jeřábek, který po sezoně strávené v KHL v Podolsku podepsal s Montrealem jako nedraftovaný volný hráč roční kontrakt, asistoval v úvodu druhé části u přesilovkové trefy Charlese Hudona. Hemský, jenž zamířil ke Canadiens po skončení tříletého angažmá v Dallasu, přihrál ve 32. minutě v další početní výhodě na vyrovnávací trefu Maxovi Paciorettymu. Washington ale nakonec strhl výhru na svou stranu.

První bod ve druhém vystoupení v přípravě za Carolinu si připsal osmnáctiletý útočník Martin Nečas, ale jeho tým nakonec podlehl Tampě Bay 3:4. Nečas ve 13. minutě asistoval u gólu Lucase Wallmarka, který vyrovnal na 1:1.

Nejpozoruhodnější výkon večera předvedl americký forvard Jake Guentzel z Pittsburghu. Nejlepší střelec uplynulého play off pomohl k výhře Tučňáků nad Detroitem 6:5 v prodloužení jednou brankou a čtyřmi asistencemi. Za Red Wings si připsal dvě trefy a stejný počet přihrávek Švéd Gustav Nyquist.

Přípravné zápasy před NHL:

Montreal - Washington 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky: 22. Hudon (Jeřábek), 32. Pacioretty (Hemský) - 6. Kuzněcov, 10. J. Vrána, 55. Smith-Pelly, 59. T. Wilson.

New York Rangers - New Jersey 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 16. K. Hayes, 25. Kreider, 31. Desharnais, 65. Chytil - 25. Zacha, 28. Gibbons, 44. J. Hayes.

New York Islanders - Philadelphia 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky: 10. D. Toews, 52. Boychuk, 58. Ladd - 1. Konecny, 59. Brennan.

Philadelphia - New York Islanders 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0), hráno v Allentownu

Branky: 21. a 37. Leier, 61. Gostisbehere - 3. Barzal, 60. Lee. Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 40 minut, ze 17 střel inkasoval jednu branku a úspěšnost zákroků měl 94,12 procenta.

Carolina - Tampa Bay 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 13. Wallmark (Nečas), 30. D. Ryan, 59. Aho - 7. Erne, 23. McGinn, 25. Sergačov, 52. Katchouk.

Pittsburgh - Detroit 6:5 v prodl. (0:1, 3:2, 2:2 - 1:0)

Branky: 21. a 44. A. Johnson, 21. McKegg, 30. Sheary, 41. Guentzel, 61. Schultz - 33. a 59. Nyquist, 3. Helm, 23. Street, 41. Lorito.

St. Louis - Columbus 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 7. a 63. Tarasenko, 36. Schwartz - 28. a 31. Dalpe.

Winnipeg - Edmonton 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 6. Ehlers - 23. Letestu, 23. Khaira, 34. J. Jokinen, 60. Yamamoto.

Calgary - Vancouver 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

Branky: 3. Glass, 6. Lomberg, 18. Jankowski - 14. Rodin, 23. Boeser, 34. Goldobin, 38. Virtanen, 53. Chatfield.

Anaheim - Arizona 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Branky: 4. M. Jones - 1. a 35. Fischer, 26. a 59. Keller, 38. Domi.