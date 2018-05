Praha - Agenda církví a náboženských společností by měla podle programového prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD zůstat v gesci ministerstva kultury. Výjimkou bude vyplácení finanční náhrady a příspěvku na podporu jejich činnosti, které budou převedeny na ministerstvo financí. Uvádí se to v programovém prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD. Prohlášení slibuje také připravit zákon o veřejných kulturních institucích, od něhož některé předchozí vlády ustoupily, nebo nový památkový zákon, který slibují české vlády přes 20 let.

S nápadem převést agendu církví pod finance přišel předseda hnutí ANO Andrej Babiš loni na podzim, kdy se snažil poprvé jako vítěz voleb sestavit vládu. Argumentoval tím, že na výdaje spojené s církvemi směřuje skoro 29 procent rozpočtu ministerstva kultury, kam církve spadají. Hnutí ANO chce pro kulturu vyšší rozpočet a církve by se do toho podle něj neměly počítat. Vyšší rozpočet na kulturu slibuje i programové prohlášení vznikající vlády.

Zástupci katolické církve označili už dřív návrh za nekoncepční, uvedli ale také, že za prioritu považují dodržování platných zákonů spíše než to, kdo bude mít příspěvek pro církve v gesci. Finanční náhrada, jež se v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi vyplácí, činí ročně asi dvě miliardy korun. Státní příspěvek na platy duchovních se od přijetí zákona každoročně snižuje, aktuálně je přibližně 1,3 miliardy korun.

Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře a památkový zákon slibovala ve svém programovém prohlášení vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), ani jeden ale přijat nebyl. Na nový památkový zákon se čeká téměř tři desítky let, v době Sobotkovy vlády se jeho příprava dostala nejdál. Zamítla ho ale Sněmovna, mimo jiné i hlasy sociálních demokratů. O přijetí normy usilovalo už několik českých vlád. Její poslední navrhovaná podoba podléhala od začátku kritice z mnoha stran včetně některých expertů z památkové péče.

Druhou prioritou Sobotkovy vlády byl v resortu kultury zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře. Řešit měl hospodaření velkých státních kulturních institucí, příspěvkových organizací MK, které by přechodem na jinou právní formu mohly mimo jiné lépe hospodařit. Od jeho předložení ale MK ustoupilo, nepodařilo se podle něj najít takovou formu, která by vyhovovala všem třem desítkám různorodých příspěvkových organizací.

Programové prohlášení vznikající vlády slibuje kromě přijetí zmíněných dvou zákonů investice do sídel státních kulturních institucí. Jako významné investiční akce kromě těch zahájených zmiňuje revitalizaci Invalidovny v Praze, Památník romského holokaustu v Letech, Muzeum železnice a elektrotechniky v Praze či Muzeum středoevropského umění v Olomouci. Dlouhodobý investiční program, který je už připraven od doby Sobotkovy vlády a který má navazovat na současný Program péče o národní kulturní poklad, má jako své pilotní programy Janáčkovo kulturní centrum v Brně, novou budovu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni.