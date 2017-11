Liberec - Hokejový útočník Robert Říčka dnes odehrál nejvydařenější zápas v dresu Sparty od letního přestupu ze Zlína. Ani jeho dvě branky ale Pražanům nepomohly k výhře v Liberci a ukončení série porážek. Sparta potřetí za sebou prohrála v prodloužení a celkově si připsala již šestý nezdar v řadě. Ambiciózní klub tak klesl už na jedenácté místo v tabulce.

"Byl to vyrovnaný zápas. Ve druhé třetině jsme měli šance, abychom odskočili a zápas rozhodli v náš prospěch, ale nepodařilo se nám to. Není to jednoduché. Každý zápas věříme, že urveme tři body. I do Liberce jsme jeli s tímto cílem. Chceme se zvednout tabulkou, ale nedaří se nám to," řekl Říčka novinářům po prohře 4:5 v prodloužení.

Právě série nezdarů je podle něj i důvodem, proč se sparťanům v koncovce nedaří. "Dnes jsme měli hodně vyložených šancí, ale chybí nám pohoda na hokejce. Klid v zakončení. V tom nás tlačí bota. Sráží nás, že nedáváme šance a pak dostaneme lacinější gól," podotkl osmadvacetiletý útočník, který se poprvé v dresu Sparty dočkal v extralize dvoubrankového zápisu.

Nejprve v přesilovce v 33. minutě posunul hosty do vedení 2:1, poté v 46. minutě upravil na 3:2. "Já jsem zatím extra moc gólů nedal, takže jsem rád, že jsem týmu trochu pomohl, ale zase to nestačilo," uvedl Říčka, jenž má v sezoně na kontě šest branek.

Na rozdíl od Petra Kumstáta nebo Jaroslava Hlinky se prosadil z brejku, i když jej při zakončení jeden z libereckých hráčů fauloval. "Už v první třetině jsem se dostal do úniku, ale obránce mi na poslední chvíli nadzvedl hokejku, takže jsem ani nezakončil. Teď jsem se jen snažil vystřelit nahoru a povedlo se," usmíval se Říčka.

Spartě se nevydařil vstup do utkání, poprvé inkasovala již po 15 sekundách. "Paradoxně jsme se na začátek hodně připravovali a říkali jsme, že chceme začít dobře. Hned jsme ale dostali gól, trošku jsme znervózněli a čtyři pět minut nám trvalo, než jsme se z toho šoku dostali. Škoda, že jsme si to nepohlídali, ale nakonec jsme vyrovnali i šli do vedení," řekl Říčka ke špatnému úvodu.

Pražany nyní čekají tři duely v domácím prostředí, a pokud chtějí postoupit do play off a zastavit pád tabulkou, musejí už výrazněji bodovat. "Uvědomujeme si, v jaké situaci jsme. Snažíme se být pozitivní, i když je to těžké. Šest porážek je hodně. Nemá ale cenu, abychom se koukali moc dopředu, připravíme se na nejbližší zápasy. Doma to musíme zvládnout, získat co nejvíce bodů a zkusit se od toho odrazit," dodal Říčka. V pátek se Sparta v O2 areně utká s Olomoucí.