Praha - Vláda by v červnu mohla přijmout řešení ve věci výkupu vepřína v Letech u Písku, který stojí v místě protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V diskusi televize Prima to dnes řekl ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD). Ministr věří tomu, že se vládě podaří do konce volebního období záležitost vyřešit.

Chvojka zopakoval, že tento měsíc by měl být hotový znalecký posudek, který má stanovit hodnotu pozemků a staveb na nich i technického vybavení, které na místě. "Posudek ještě hotový není, očekávám ho každým dnem, do 20. dubna by měl být. Potom, až budeme znát hodnotu nemovitostí, budeme v květnu jednat o ceně s tou společností (AGPI, provozovatelem vepřína) a v průběhu června je možné, že dojde k nějaké shodě, že se vyrovnáme s touto společností a že dojde k řešení této otázky," uvedl Chvojka. Podle něj je současná vláda nejblíže tomu dotáhnout jednání o odkoupení farmy a jejím odstranění z pietního místa do konce.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Michala Kučery vláda řešení přislíbila už na začátku svého působení a zhruba tři roky nic nedělala. Kučera ale věří tomu, že kabinet do konce svého působení řešení nalezne.

Zrušení výkrmny požadují některé romské organizace. Česko k odstranění farmy z pietního místa několikrát vyzval i Evropský parlament a další mezinárodní organizace.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.