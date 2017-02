Praha - Ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) přijel dnes dopoledne představit prezidentu Miloši Zemanovi agendu ministerstva a své plány v období do podzimních sněmovních voleb. V rozhovoru s novináři připomněl, že jeho předchůdce Jiří Dienstbier (ČSSD) do Lán zván nebyl. Se Zemanem chce Chvojka probrat mimo jiné to, zda jsou zapotřebí novely Ústavy, a pokud ano, tak jaké.

"Chci panu prezidentovi říci, co je vůbec agenda mého ministerstva, a také mu chci říci, co ještě plánuji do konce volebního období udělat, co je možné stihnout a co se třeba už nestihne," popsal před návštěvou Chvojka, který ministerskou funkci převzal loni v prosinci.

"Já bych byl velmi rád, kdyby se stihl zákon o sociálním bydlení, ten má jít na vládu nejpozději 8. března. Chtěl bych do 30. září představit věcný záměr zákona o lobbingu. Bylo by dobré, aby legislativním procesem prošla novela občanského soudního řádu, která se zabývá ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, a novela o veřejném ochránci práv," uvedl ministr.

Ohledně zákona o sociálním bydlení připustil, že ho ještě čeká velká bitva, protože koaliční ČSSD a ANO mají rozdílné názory na to, jak širokého okruhu subjektů se má zákon týkat. "Cesta bude ještě velmi trnitá, ale věřím, že do konce volebního období se zákon stihne přijmout," podotkl.

S prezidentem se prý určitě dostanou také k tématu případných změn Ústavy a kulatých stolů, které Chvojka pořádá s experty na ústavní právo. "Mně jde o to, aby se po 25 letech od přijetí Ústavy věcně a odborně debatovalo nad tím, zda jsou nějaké změny potřeba, nebo ne. V tomto funkčním období bylo navrženo mnoho novel, ale vždy se řešila spíše jednotlivost bez odborné diskuse," řekl. S ústavními právníky proto hodlá připravit teze k tomu, zda je Ústavu skutečně potřeba měnit.

Setkání s ministry a svými poradci v Lánech pořádá prezident zhruba jednou za měsíc. Poslední se odehrálo v polovině ledna na téma zahraniční politiky se šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD).