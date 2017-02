Praha - Záměr na regulaci lobbingu a také výsledky kulatého stolu k revizi Ústavy bude chtít představit prezidentovi Miloši Zemanovi příští sobotu ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD). Šéf ČSSD na Pardubicku, který vystřídal na konci listopadu v ministerské funkci Zemanem neoblíbeného Jiřího Dientsbiera (ČSSD), se chystá prezidenta navštívit v Lánech. Bude tam jednat s jeho expertním týmem.

"S panem prezidentem budu hovořit o svých prioritách do konce volebního období, o sociálně vyloučených lokalitách, zákonu o sociálním bydlení či zákonu o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů)," popsal Chvojka ČTK program schůzky. Rád by se věnoval také dosavadním výsledkům jednání odborníků o možných změnách Ústavy a představil "svůj záměr na regulaci lobbingu".

Tématem lobbingu se nedávno zabývala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, které Chvojka předsedá. Jedním z možných řešení podle ní může být dobrovolný registr lobbistů. Chvojka počítá se vznikem věcného záměru zákona, který by obsahoval pravidla lobbistické činnosti v Česku. Je ale nepravděpodobné, že by vláda normu prosadila do konce stého mandátu.

Stejně tak se současná vláda nedostane k úpravám Ústavy, o nichž ve Strakově akademii Chvojka pořádá diskuse s dvacítkou předních právníků. Do voleb chce stihnout tři kulaté stoly o moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní.

Ve Sněmovně prosadit hodlá do podzimu kabinet zákon o sociálním bydlení, zatím se ale koalice neshodla na okruhu osob, kterým by měl stát pomáhat. Do dolní komory tento týden vláda poslala Chvojkův návrh na ochranu oznamovatelů korupčního jednání, i na tomto tématu se ale koalice neshoduje. Chvojka počítá s novelou občanského soudního řádu, tvrdí, že nový samostatný zákon, jak ho přijalo třeba Slovensko není reálně využíván. Ve Sněmovně je už i poslanecký návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO), který problematiku řeší jiným způsobem. Chvojkův návrh považuje hnutí ANO za nedostatečný.

Diskuse s ministry a svými poradci v Lánech pořádá prezident zhruba jednou za měsíc. Poslední se odehrála v polovině ledna na téma zahraniční politiky s šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem.