St. Louis (USA) - Již za několik týdnů by měl podle agentury AP vyjít úvodní singl z nového alba amerického zpěváka, kytaristy a skladatele Chucka Berryho, který v sobotu ve věku devadesát let zemřel. Nová deska nazvaná Chuck, která vyjde rovněž letos, bude prvním studiovým albem průkopníka rokenrolu Berryho za téměř čtyřicet let. Obsahovat má skoro samé nové skladby.

Berryho přítel Joe Edwards, který vlastní klub v St. Louis, v němž Berry často hrál, označil očekávané album za "fantastické". Zatím poslední studiové album vydal Chuck Berry v roce 1979 a nazval ho Rock It.

Nové album oznámil Berry loni v říjnu u příležitosti svých devadesátých narozenin. "Tato deska je věnována mé milované Toddy. Miláčku stárnu, pracoval jsem na téhle desce dlouho, teď už můžu pověsit kytaru na hřebík," prohlásil loni v říjnu Berry. Desku věnoval své ženě Themettě, s níž žil 68 let a s níž má čtyři děti.

Chuck Berry, k jehož nejslavnějším hitům patří Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven či Rock and Roll Music, vydal dvě desítky studiových alb, většinu z nich v 60. a 70. letech. První studiová LP deska nazvaná After School Session mu vyšla v roce 1957. Vydání té poslední se legendární muzikant nedočkal, zemřel v sobotu ve svém domě v Saint Charles ve státě Missouri.

Nad Berryho smrtí vyjádřila zármutek řada slavných hudebníků, například Bruce Springsteen, Mick Jagger či Lenny Kravitz, ale i mnoho lidí z nehudebního branže. "Chuck Berry převálcoval každého, kdo byl před ním, a ovlivnil každého, kdo přišel po něm. Budeš nám chybět, Chucku," napsal například v neděli na svém twitterovém účtu bývalý americký prezident Barack Obama.