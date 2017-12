Liberec - Hokejisté Liberce se v utkání s Pardubicemi dvě třetiny se herně trápili a prohrávali 2:1. Díky dramatické změně herního projevu však Bílí Tygři ve třetí dvacetiminutovce dokázali třemi góly otočit nepříznivý stav a mohli slavit výhru 4:3. Po pěti týdnech si tak konečně na konto připsali tři body a v tabulce poskočili na desátou pozici. Důležitou brankou se na libereckém obratu podílel útočník Lukáš Krenželok.

"Dvě třetiny to bylo z naší strany špatné. Museli jsme si k tomu v šatně něco říct, také jsme trochu pozměnili sestavu a taktiku. Do třetí třetiny jsme vlétli, zjednodušili hru a evidentně to přineslo své ovoce," řekl Krenželok.

Tygři dokázali ve 46. minutě vyrovnal a o 58 sekund později již vedli. "Byli jsme šťastní, že se nám podařilo tak rychle vstřelit dva góly a otočit skóre," řekl autor třetí liberecké trefy. "Říkali jme si, že není možné, abychom neotočili nějaký zápas. Chtěli jsme ukázat, že na to máme a že ten špatný rok zakončíme výhrou. Jsme velmi rádi, že se nám to podařilo a bereme tři body," pochvaloval si rodák z Ostravy.

Liberci se povedl vstup do utkání, když se hned po čtyřech minutách ujal vedení. Druhý gól pak mohli Severočeši přidat v dlouhé přesilovce pěti proti třem, sehráli ji však špatně. Něco podobného se nám stalo už v minulém domácím utkání s Chomutovem, tentokrát nás to ale naštěstí nezlomilo a nestálo zápas," oddechl si Krenželok, který byl za svůj výkon vyhlášen mužem utkání.

Bílí Tygři tak důležité utkání mezi týmy bojujícími o "desítku" zvládli a tři body získali poprvé od 24. kola. V tabulce tak poskočili ze třináctého na 10. místo. Důležitost dnešního vítězství si uvědomoval i sám Krenželok. "Tabulka je v dolní polovině hodně nahuštěná. Rozdíly mezi týmy jsou minimální a každá menší šňůra vás může katapultovat nahoru či dolu. Proto jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo zvítězit," řekl Krenželok.

Na Liberec po Novém roce čekají tři venkovní zápasy v řadě. Ačkoliv se Bílým Tygrům na venkovních stadionech dlouhodobě nedaří, Krenželok věří, že tentokráte to bude jinak. "Určitě to nebude jednoduché, ale už to konečně musíme také venku zlomit. Nevím, proč nám to mimo domácí stadion nejde, je to ale pořád stejné. Doufám však, že pokud si nebudeme hru zbytečně komplikovat svojí nedisciplinovaností, můžeme i venku být úspěšní," dodal Krenželok.